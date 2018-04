Conegliano Scandicci/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 play off)

Diretta Conegliano Scandicci: info tv e streaming video. Si accende al Pala Verde gara 2 delle semifinali scudetto di Serie A1: le pantere vinceranno ancora?.

07 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter)

Conegliano-Scandicci è la partita in programma oggi sabato 7 aprile al pala Verde: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per gara 2 della tanto attesa semifinale della lotta scudetto per la Serie A1. Dopo gli impegni di coppa, almeno per le pantere, ecco che tornano di scena i play off scudetto della massima serie del volley femminile: in campo ecco l’Imoco desiderosa di rimediare al grave KO subito sul continente e replicare alla bella vittoria strappata pur con fatica in terra toscana. Certo l’impresa non sarà semplice: Scandicci ha dimostrato nella regular season come in questi play off di essere un avversario ben ostico anche in ambienti stranieri come sarà il Pala Verde. Non dimentichiamo poi che proprio in stagione, e in occasione del match di andata della Serie A1 la casa delle venete era stata espunta dalle fiorentine, e pure con il risultato netto di 3-0.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Serie A1 tra Conegliano e Scandicci sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita tramite il servizio Raiplay.it.

IL CONTESTO

Nonostante il bel successo strappato da Conegliano in gara 1 di queste semifinali play off scudetto con pure il risultato di 3-0, la squadra di Santarelli non può affatto ritenersi al sicuro. Le pantere, nonostante una stagione eccellente non sono state esenti da errori, come pure hanno dimostrato poco fa contro la Dinamo Kazan nel match di ritorno dei play off a 6 della Champions league. Certo anche allora l’Imoco è riuscita comunque a passare il turno, ma con fin troppa fatica sprecata in un momento del calendario assai delicato. Come abbiamo detto prima, poi Scandicci non sarà infatti intimorita dal clima del Pala Verde, sempre gremito, dato che è già stato pur espugnato e pur in tempi recenti: sappiamo bene poi il valore della compagine del Savino del Bene, una delle avversarie più capaci in stagione delle stesse pantere ai vertici della classifica. Fare un pronostico per gara 2 di queste semifinali potrebbe quindi essere azzardato, e per le toscane il desiderio di riaprire la serie non è così lontano.

