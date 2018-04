Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 31^ giornata: chi schierare?

07 aprile 2018 Michela Colombo

Consigli Fantacalcio (LaPresse)

Dopo le festività pasquali, i recuperi e gli appuntamenti di coppa sul continente torna in campo la Serie A e quindi non possono mancare i nostri consigli per il fantacalcio di questa 31^ giornata che si accenderà tra il 7 e 8 aprile 2018. Per questo turno di campionato il programma dei match risulta abbastanza equilibrata con ben 4 anticipi che vanno luogo il sabato e 5 match attesi per domenica, senza alcun posticipo previsto. Andiamo quindi ora a vedere partita per partita le dritte che arrivano dalla nostra redazione su chi puntare e chi lasciare in panchina in vista della 31^ giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO, GLI ANTICIPI

Partendo dagli antichi previsto per sabato 7 aprile e quindi dal primo match tra Benevento e Juventus, atteso alle ore 15.00 vediamo bene che in casa degli stregoni il nome caldo su cui puntare è quello di Diabatè, di ritorno da una pesante doppietta firmata contro il Verona. Per i bianconeri occhio invece a Douglas Costa, mentre Buffon questa volta potrebbe lasciare spazio tra i pali a Szczesny. Per la partita fissata alle ore 18.00 tra Roma e Fiorentina, il grande assente sarà Chiesa, squalificato: ecco quindi che Pioli potrebbe puntare su Esseryc, che quindi potrebbe anche essere la sorpresa della partita. Ci attendiamo però ottimi voti al fantacalcio anche per il giallorosso Dzeko, tornato a macinare gol a ripetizione. Sempre alle ore 18.00 avrà luogo la partita tra Spal e Atalanta e qui Gasperini dovrà fare i conti con qualche giocatore stanco: facciamo comunque attenzione al Papu Gomez, che non si tira mai indietro quando si tratta di aiutare la squadra. Occhio per gli spallini a Kurtic, che con Paloschi sono i grandi ex del match al Mazza. Il turno del sabato si chiuderà alle ore 20.45 con la partita tra Sampdoria-Genoa: per il Derby della Lanterna i nostri consigli sono su Zapata e Lapadula, con quest’ultimo che ha ritrovato da poco la via del gol.

I MATCH DI DOMENICA

Come al solito sarà ben pieno il programma domenicale delle partite della Serie A: per l’8 aprile se ne contano ben 5 previste nella 31^ giornata di campionato. Ad aprire i giochi sarà la sfida tra Torino e Inter attesa alle ore 12.30: occhi puntati quindi sul Gallo Belotti, che ha firmato appena pochi giorni fa una pesantissima tripletta. Non può quindi mancare Icardi tra i favoriti del fantacalcio, anche perché l’argentino avrà voglia di riscattarsi dopo il Derby praticamente perso con il Milan mercoledì scorso. A seguire nel programma della Serie A ecco la sfida tra Crotone e Bologna: qui teniamo d’occhio Di Francesco che potrebbe essere la sorpresa in casa felsinea, mentre rimane da evitare la difesa degli squali, affatto efficace. Per il match tra Napoli e Chievo il nome caldo dei nostro consigli di fantacalcio rimane Giaccherini: l’ex di turno sicuramente ha parecchia voglia di riscattarsi di fronte agli azzurri. Per i campani sconsigliamo però Hysaj, non una mossa vincente per i fantallenatori. A chiudere il programma del pomeriggio ecco poi il match tra Verona e Cagliari: tra gli scaligeri l’unico schierabile appare Verde, e non possiamo puntare su Nicolas, davvero in crisi tra i pali gialloblu. Non va meglio per i sardi, tra i quali però possiamo consigliare Pavoletti. Udinese-Lazio sarà la partita delle ore 18.00: qui occhi puntati al solito De Vrij, in ottima forma oltre che su Luis Alberto; chi invece non appare al top sono proprio i friulani, da sconsigliare. A chiudere infine il programma della 31^ giornata di Serie A sarà la sfida tra Milan e Sassuolo: per la partita a San Siro Goldaniga e Calabria paiono in dubbio come pure Berardi, acciaccato. Attenzione però a Suso e Acerbi che in questo turno potrebbero regalare sorprese.

