Coppa Davis 2018/ Diretta Italia Francia (1-1): streaming video e tv orario del doppio Bolelli-Lorenzi

Diretta Coppa Davis 2018 Italia Francia: dopo la sconfitta di Seppi e la vittoria di Fognini, oggi in campo il doppio con Bolelli e Lorenzi che sfidano Hugues Herbert e Mahut

07 aprile 2018 Fabio Belli

Coppa Davis, Bolelli oggi in campo nel doppio (foto LaPresse)

Si riparte dall'1-1 nella sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia. Dopo la vittoria di Fabio Fognini contro Jeremy Chardy e la sconfitta subita da Andreas Seppi contro Lucas Pouille, oggi tocca al doppio azzurro cercare di portare avanti nel punteggio la squadra e spianare la strada verso la semifinale. La coppia composta da Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sfiderà quella francese formata da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Una sfida che sembra aperta a ogni tipo di sviluppo, con i tennisti italiani che hanno dimostrato brillantezza. In particolare Fognini, che ha annullato il vantaggio psicologico del primo punto messo a segno dai transalpini nel match perso da Seppi. Oggi doppio in campo alle 14 per cercare il punto della svolta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE IL DOPPIO DI COPPA DAVIS

La diretta tv di Italia Francia di Coppa Davis che vedrà oggi, alle ore 14-00, protagonisti in doppio la coppia Bolelli-Lorenzi sarà visibile per gli appassionati su SuperTennis, la web-tv federale, disponibile in chiaro per tutti sul canale 64 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà anche possibile seguire gli incontri di Genova in diretta streaming video, accedendo al sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com, e le relative pagine presenti sui social network per tutte le informazioni utili.

FOGNINI, GENIO E SREGOLATEZZA

Come spesso accade nei match di Fognini, c'è stato anche un diverbio acceso con l'avversario Chardy. Ma alla fine la qualità del tennista italiano, capace di vivere un match agonisticamente sopra le righe, è uscita fuori di prepotenza, come da lui stesso commentato: "Era un punto da portare a casa e ce l'ho fatta. Con Chardy? Sono cose che succedono in campo ma restano lì. Ho avuto un piccolo momento a vuoto nel quarto set ma mi sono subito ripreso. Nel primo set non mi sentivo bene, lo dicevo a Corrado, non riuscivo a muovere la palla come volevo. È stato bello giocare davanti a tanti amici, ho tantissimi bei ricordi di Genova. Sono cresciuto qui fino a 14 anni. È bello ritrovarli e averli vicino."

SEPPI, RIMONTA CHE FA BEN SPERARE

Non ha fatto drammi invece Andreas Seppi dopo la sconfitta contro Pouille, con sprazzi di gioco che possono lasciar sperare per la sfida, che probabilmente sarà decisiva, contro Chardy di domenica. Anche perché Seppi, prima di perdere il quinto set, ha avuto la forza di recuperare due parziali all'avversario. "La reazione che ho avuto dopo essere stato sotto di due set sicuramente è stata positiva, dispiace però non essere riuscito a completare la rimonta" ha spiegato Seppi: "Ho fatto più un gioco da 'veloce' ma sulla terra battuta non è facile. Peccato davvero, dispiace per il break sul 2-1 e poi Pouille è scappato via veloce e non sono più riuscito a recuperare. Mi sentivo bene ma è stato fatale il secondo break sul 4-1 per Pouille."

