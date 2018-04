Cremonese Foggia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Foggia, Serie B 34^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Foggia, partita che sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua, va in scena alle ore 15:00 di sabato 7 aprile e rientra nel programma della 34^ giornata di Serie B 2017-2018. E’ una sfida tra due neopromosse che sono separate soltanto da due punti in classifica; di fatto lombardi e pugliesi si sono divise le due metà di stagione, perché la Cremonese è partita forte arrivando a stare con costanza in zona playoff, poi il suo rendimento è crollato e quasi allo stesso tempo è cresciuto in maniera esponenziale quello del Foggia. Adesso i satanelli si possono considerare quasi salvi, e si trovano esattamente a metà strada tra la possibilità di fare i playoff e il rischio di dover giocare i playout; la Cremonese invece è più vicina alla zona bassa della classifica e, visto il passo tenuto nelle ultime giornate, non può assolutamente dirsi al sicuro. Oggi c’è una partita casalinga da sfruttare nel migliore dei modi, e dunque la formazione guidata da Attilio Tesser sa di non poter sbagliare per non dover correre guai peggiori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Foggia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico questa partita è su Sky Calcio 6, con codice d’acquisto 414727 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi; inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale tutte le reti e le azioni salienti dai campi collegati e sui quali si gioca in contemporanea nella giornata del campionato cadetto.

IL CONTESTO

Dire cosa sia successo alla Cremonese è difficile: i grigiorossi viaggiavano a vele spiegate e ancora a cavallo dei due anni solari hanno vinto due partite consecutive, ma da allora basta. In undici partite la squadra ha pareggiato 6 volte perdendo in cinque occasioni; la Cremonese non è mai stata una formazione capace di vincere troppe partite, ma se non altro aveva limitato molto bene il numero delle sconfitte. Adesso la situazione è complicata: il calendario da qui alla fine del campionato non è dei più semplici e davvero Tesser e la sua banda rischiano di dover giocare i playout, andando incontro (se fosse così) a un campionato sostanzialmente contrario a quello trionfale dello scorso anno, in Serie C. Il Foggia ha intravisto la possibilità di giocare i playoff quando ha vinto quattro partite consecutive tra gennaio e febbraio, ma anche i satanelli non sono troppo costanti: da allora hanno già perso quattro volte su sette, ultima delle quali in casa contro l’Empoli nel recupero infrasettimanale. Arrivare alla post season per la promozione non sarà affatto semplice, ma c’è un dato che potrebbe aiutare Giovanni Stroppa e i suoi ragazzi: l’ultimo pareggio è datato addirittura 15 dicembre, da allora sono passate 14 partite senza segno X e questo, se da una parte aumenta il numero di sconfitte, dall’altra statisticamente fa fare più passi avanti alla squadra.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FOGGIA

Come scenderà in campo la Cremonese? Attilio Tesser potrebbe confermare lo schieramento ad albero di Natale, magari con Juanito Gomez ad affiancare il giovane Castrovilli sulla trequarti e in appoggio alla prima punta. Qui ci sono i consueti ballottaggi: Brighenti favorito, ma Scappini e Scamacca – assoluto protagonista nell’Under 19 che si è qualificata agli Europei di categoria – se la giocano. Centrocampo con Cavion che dovrebbe tornare titolare al posto di uno tra Arini e Cinelli; possibile conferma per Pesce, mentre in difesa Marconi e Canini saranno i due centrali a protezione di Ujkani, Cinaglia e Garcia Tena i terzini. Foggia ovviamente con il 3-5-2: in porta Guarna, Camporese a comandare una difesa nella quale agiranno Tonucci e Luca Martinelli. Sulle corsie laterali di centrocampo dovrebbero trovare posto Gerbo a destra e Kragl a sinistra; capitan Agnelli comanderà la zona mediana con Davide Agazzi e Deli che invece agiranno in qualità di esterni. Davanti imprescindibili i gol di Mazzeo; a far compagnia al bomber della squadra dovrebbe essere Nicastro.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il periodo del tutto negativo, l’agenzia di scommesse Snai attribuisce alla Cremonese i favori del pronostico: quota di 2,20 sul segno 1 che identifica la vittoria dei grigiorossi in questa partita, mentre per l’affermazione del Foggia dovrete giocare il segno 2 e la quota su questa possibilità è di 3,30.Stiamo comunque parlando di una sfida in equilibrio: azzeccando l’eventualità del segno X, che identifica come sempre il pareggio, la Snai vi permetterebbe di guadagnare 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

