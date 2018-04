Cuneo Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Arezzo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Disperato scontro salvezza tra due squadre in momenti differenti

07 aprile 2018 Stefano Belli

Arezzo in trasferta a Cuneo (foto LaPresse)

Cuneo-Arezzo, diretta dal signor Donda di Cormos, sabato 7 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida sportivamente drammatica tra la terzultima (l'Arezzo) e la penultima (il Cuneo) in classifica nel girone A di Serie C. Le speranze salvezza saranno probabilmente appese ai play out per entrambe le formazioni, ma va considerato come la penalizzazione di nove punti complessivamente inflitta all'Arezzo dalla Federazione, abbia esaltato l'orgoglio dei toscani.

Che senza la penalizzazione sarebbero in corsa per i play off, e che nelle ultime due partite hanno messo in cassaforte due preziosi successi contro la Pro Piacenza (proprio la prima squadra che si trova fuori dalla zona play out, al quintultimo posto) e contro il Livorno che ha perso il primo posto in classifica proprio a causa del ko di Arezzo. Aretini che possono giocarsi proprio la loro maggiore qualità tecnica, al di à dei gravi problemi societari che hanno influenzato la stagione, rispetto alle dirette concorrenti a fondo classifica. Come il Cuneo, che dopo i ko contro Pontedera e Gavorrano sembra ormai rassegnato a giocarsi la permanenza tra i professionisti negli spareggi di fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO AREZZO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I piemontesi padroni di casa schiereranno Moschin tra i pali e una difesa a tre composta da Di Filippo, Conrotto e Zigrossi. Zappella sulla fascia destra e Bruschi sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali (mancherà lo squalificato Sarzi, espulso nell'ultima trasferta di Gavorrano), mentre Gerbaudo, Schiavi e Rosso saranno i centrali di centrocampo. In attacco, Zamparo e Dell'Agnello saranno i tirolari sul fronte offensivo. Risponderà l'Arezzo con Perisan tra i pali e una difesa a tre composta dal maltese Muscat, lo slovacco Varga e Della Giovanna. I due esterni di fascia saranno Luciani sulla corsia laterale di destra e Sabatino sulla corsia laterale di sinistra, mentre Lulli, De Feudis e Foglia saranno i centrali sulla mediana. In attacco spazio a Cutolo (match winner nella sfida contro il Livorno) e Campagna.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 3-5-2 sia per il Cuneo allenato da William Viali, sia per l'Arezzo guidato in panchina da Massimo Pavanel. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Comunale Città di Arezzo ha visto i padroni di casa vincere con un secco due a zero, grazie a un gol per tempo messi a segno da Foglia e da Di Nardo. Si tratta dell'unico precedente recente tra le due formazioni, con Arezzo e Cuneo solamente inseriti in gironi diversi nella loro militanza in terza serie.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei piemontesi proposta ad una quota di 2.55 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.00 da William Hill e il successo in trasferta della formazione toscana quotato 2.85 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.50 e 1.47 l'over 2.5 e l'under 2.5.

