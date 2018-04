Inter Genoa Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Genoa Primavera: info streaming video e tv. Scontro campale per i nerazzurri che ambiscono alla prima posizione solitaria nella classifica del primo campionato di categoria.

07 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Inter Genoa Primavera

Inter Genoa Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Paterna, è la partita in programma sabato 7 aprile alle ore 13:00 all'Ernesto Breda, recupero della 22^ giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Partita che si sarebbe dovuta disputare oltre un mese fa, e che poi era stata rinviata a causa del maltempo; la compagine di Stefano Vecchi quindi torna in campo da protagonista, perchè nel frattempo ha vinto il Torneo di Viareggio per la seconda volta nelle ultime quattro stagioni. In campionato contende invece il primo posto all'Atalanta, ma più in generale deve tenere a distanza Fiorentina e Roma così da guadagnarsi la qualificazione diretta alla fase finale. Il Genoa di Carlo Sabatini è ad un passo dai playoff: vincendo oggi scavalcherebbe il Milan e si prenderebbe il sesto posto, andando poi a mettere pressione anche al Chievo. Dunque una partita nella quale entrambe le squadre tengono a prendersi i tre punti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Inter e Genoa Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

In vista della sfida contro il Genoa, è assai probabile che Stefano Vecchi, tecnico dell’inter opti per la conferma di gran parte della formazione nerazzurra vista in campo pochi giorni fa contro la Fiorentina. Dopo tutto il match in programma questo pomeriggio si annuncia comunque di grandissimo livello, non dimenticano poi che i liguri stanno vivendo un ottimo momento nel campionato Primavera 1. Volendo quindi optate per 3-5-2 come scelta per la probabile formazione dell’inter, tra i pali per i nerazzurri vedremo Pissardo con di fronte al numero 1 il terzetto composto da Bettella, Lombardoni e Sala. Ampio centrocampo a 5 per i padroni di casa al Breda: in cabina di regia non mancherà Pompetti, con Emmers e Zaino al suo fianco: toccherà invece al duo Dando-Zappa occupare le corsie più esterne, benchè siano possibili mai ballottaggi. Maglie confermate invece in attacco: Colidio e Odgaard sperano di confermarsi presto di nuovo al gol.

Scelte simili quelle di Sabatini per la probabile formazione del Genoa, di ritorno dal successo con l’udinese di settimana scorsa. sarà quindi ancora il 4-4-2 per i grifoni, che punteranno quindi ancora su Rolland tra i pali, con di fronte il solito reparto a a che vedrà al centro Oprut e Altare, mentre toccherà al duo Candela-Zanoli a occuparsi delle corsie più esterne. Per il centrocampo vedremo quindi Karic e Bruzo al centro, mentre saranno Sibilia e uno tra Salcedo e Romarione a occupare l’esterno. Pochi i dubbi in attacco: le due maglie a disposizione dovrebbero andare sulle spalle di Zanimacchia e Micovschi, benchè la panchina sia ben ampia.

