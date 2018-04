Lucchese-Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese-Arzachena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Politica dei piccoli passi per le due formazioni

07 aprile 2018 Stefano Belli

La Lucchese ospita l'Arzachena (foto LaPresse)

Lucchese-Arzachena, diretta dal signor Colombo di Como, sabato 7 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Per la Lucchese due pareggi nelle ultime due partite, tre nelle ultime quattro intermezzati dalla vittoria sul campo del Prato. All'insegna del motto 'chi va piano va sano e va lontano', questi risultati hanno portato i rossoneri ad appaiare a quota trentasette punti proprio l'Arzachena, a sette lunghezze di vantaggio dal Gavorrano quartultimo (seppur con una partita disputata in più rispetto a tutte le dirette concorrenti per la salvezza).

La stessa Arzachena nelle ultime settimane sembra maggiormente interessata ad approdare lentamente ma con decisione verso il conseguimento della salvezza diretta nel suo primo campionato tra i professionisti, piuttosto che rincorrere un posto nella zona play off che dista comunque due punti ancora, e che potrebbe dunque ancora far registrare un inserimento sia dei toscani, sia dei sardi. L'Arzachena però non vince da cinque partite in campionato, ed è reduce da tre pareggi consecutivi contro Cuneo e Prato in casa (occasioni mancate per allungare) e in trasferta contro l'Alessandria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ARZACHENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa toscani schiereranno Albertoni tra i pali alle spalle dell'argentino Espeche, di Bertoncini e di Baroni, titolari nella difesa a tre. L'esterno di fascia destra sarà Tavanti e l'esterno di fascia sinistra sarà Cecchini, con Arrigoni, Damiani e Buratto (in gol nel derby contro la Pistoiese) che copriranno la zona centrale di centrocampo. In attacco ci sarà Bortolussi a far coppia con Fanucchi. Risponderà l'Arzachena con Ruzittu in porta, Varricchio schierato in posizione di terzino destro e trillò schierato in posizione di terzino sinistro, mentre La Rosa e Sbardella saranno i due centrali di difesa. A centrocampo, Casini giocherà come playmaker arretrato, alle spalle degli altri due centrali Nuvoli e Bertoli. Taufer giocherà sulla fascia destra e Cardore sarà l'esterno laterale mancino, con Vano confermato come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per la Lucchese allenata da Giovanni Lopez, 4-1-4-1 per l'Arzachena guidata in panchina da Mauro Giorico. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Biagio Pirina di Arzachena ha visto i rossoneri toscani piazzare un importante colpo corsaro, due a uno per la Lucchese il risultato finale, con una doppietta di Fanucchi che ribaltò l'iniziale vantaggio sardo firmato da Curcio. Si tratta dell'unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni, con l'Arzachena impegnata in questa stagione per la prima volta nella sua storia sul palcoscenico della Serie C.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei toscani proposta ad una quota di 2.25 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.05 da William Hill e il successo in trasferta della formazione sarda quotato 3.25 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.50 e 1.47 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.