Manchester City Manchester United/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote e risultato live

Diretta Manchester City Manchester United: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby che può valere il titolo per i Citizens

07 aprile 2018 Fabio Belli

Manchester City, derby con lo United (foto LaPresse)

Manchester City Manchester United, sabato 7 aprile alle ore 18:30 italiane, viene diretta dall'arbitro Martin Atkinson ed è uno dei match del programma della trentatreesima giornata della Premier League 2017-2018. Derby sempre stellare tra le due formazioni di Manchester in Premier League. Il City vincendo la sfida contro i rivali di sempre potrebbe clamorosamente conquistare la Premier League con ben cinque giornate d'anticipo. La delusione patita in Champions League potrebbe però pesare sugli uomini di Guardiola. Uno zero a tre ad Anfield contro il Liverpool (che era stata l'unica formazione a battere i Citizens in Premier League) difficilissimo da ribaltare nel ritorno dei quarti di finale, proprio nella stagione in cui il Manchester City nutriva le maggiori ambizioni a livello europeo. Lo United sogna lo sgambetto ai rivali cittadini comunque destinati a conquistare il titolo, e vuole consolidare il secondo posto per provare a far ripartire un ciclo vincente, sempre sotto la guida di José Mourinho, già nella prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il derby Manchester City Manchester United sarà trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali numero 106 e 203 del satellite (Sky Sport Mix HD e Sky Sport 3 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno seguire anche la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove sarà possibile attivare l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere utilizzata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni che si sfideranno presso l'Etihad Stadium di Manchester, casa del City: i padroni di casa schiereranno il portiere brasiliano Ederson alle spalle di una difesa a quattro con Walker esterno laterale di destra, il francese Laporte esterno laterale di sinistra e l'argentino Otamendi e il belga Kompany schierati al centro della retroguardia. A centrocampo spazio al tedesco Gundogan, all'altro brasiliano Fernandinho e allo spagnolo David Silva, mentre l'altro tedesco Sané e il belga De Bruyne partiranno titolari nel tridente offensivo al fianco di Sterling. Risponderà il Manchester United con lo spagnolo De Gea tra i pali, l'ecuadoregno Valencia sull'out difensivo di destra e Young sull'out difensivo di sinistra, mentre Smalling e lo svedese Lindelof formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio al francese Pogba e al serbo Matic come vertici arretrati, alle spalle di Lingard, il cileno Sanchez e l'altro spagnolo Juan Mata che saranno gli incursori offensivi a sostegno del bomber belga Romelu Lukaku.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli a confronto con Pep Guardiola che schiererà tatticamente il Manchester City col 4-3-3 e José Mourinho che resterà fedele al suo 4-2-3-1 nel Manchester United. Il derby d'andata all'Old Trafford è andato ad appannaggio del City, con i gol di David Silva e Otamendi e il momentaneo pareggio di Rashford per i Red Devils. Zero a zero nell'ultimo derby disputato all'Etihad Stadium il 27 aprile 2017, lo United ha vinto per l'ultima volta in casa del City il 20 marzo 2016 con un gol messo a segno da Rashford.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei Citizens proposta ad una quota di 1.95 da William Hill, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.50 da Bwin e il successo in trasferta dei Red Devils quotato 4.00 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Unibet quota rispettivamente 1.80 e 2.04 l'over 2.5 e l'under 2.5.

