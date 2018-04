Mancini nuovo allenatore Italia?/ Il tecnico domani a Roma, ma deve parlare con lo Zenit. Fabio Capello...

Mancini nuovo allenatore Italia? Il tecnico domani sarà a Roma, ma deve prima parlare con lo Zenit San Pietroburgo. Intanto Fabio Capello pare aver già rifiutato il ruolo di ct.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Mancini nuovo allenatore Italia? - La Presse

Roberto Mancini è in pole position per diventare il nuovo allenatore dell'Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che i tentennamenti di Carlo Ancelotti abbiano portato la Federazione a prendere una decisione puntando sul mister dello Zenit San Pietroburgo. Sembra addirittura che domani Roberto Mancini possa volare verso Roma per parlare proprio con i vertici del nostro calcio. Al momento il tecnico ha ancora un contratto con lo Zenit, ma potrebbe alla fine della stagione dare le dimissioni rinunciando così al prestigioso contratto firmato poi non molto tempo fa. Al momento Roberto Mancini è passato in pole position superando appunto Carlo Ancelotti e Claudio Ranieri per il nuovo ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Non sono da escludere però eventuali colpi di scena che potrebbero far inserire qualche altro allenatore nella corsa alla panchina più ambita del calcio italiano.

TENTATIVO A VUOTO PER FABIO CAPELLO

La nazionale italiana avrà il suo nuovo commissario tecnico entro il 20 maggio prossimo. La data è stata svelata da tempo da Alessandro Costacurta, sub-commissario della Figc. Si pensava quindi ci fossero idee chiare e già una bozza di accordo con uno dei tecnici citati nelle ultime settimane. Le ultime notizie ci parlano invece di una certa confusione e di vari tentativi a poco più di un mese dall'annuncio. Di recente, secondo quanto riportato da ItaSportPress, pare che sia stato fatto un serio sondaggio per Fabio Capello che ha lasciato la panchina del Jiangsu Suning. Il tecnico avrebbe però respinto la corte della nazionale sottolineando di non essere interessato a questo tipo di impegno. Il fatto di ricevere un no in questo momento fa capire come al momento si brancoli ancora nel buio. È vero che l'Italia non ha impegni ravvicinati in agenda, ma forse poteva essere evitato un annuncio programmato a fine maggio.

