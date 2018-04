Monza Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monza Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Brianzoli lanciatissimi verso l'obiettivo play off

07 aprile 2018 Stefano Belli

Un Monza lanciato attende il Pontedera (foto LaPresse)

Monza-Pontedera, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, sabato 7 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Monza si presenta in grande spolvero all'appuntamento, dopo tre vittorie consecutive (quattro nelle ultime cinque partite) e soprattutto dopo un segnale di continuità che raramente i brianzoli erano riusciti a lanciare nel corso di questa stagione. Dopo l'importante vittoria contro il Siena era arrivata infatti la sconfitta contro il Gavorrano nel turno infrasettimanale.

Stavolta dopo i successi contro Pro Piacenza e soprattutto Livorno in trasferta, i bianzoli hanno rimontato il Prato con due calci di rigore trasformati da D'Errico nel recupero di campionato previsto, ed hanno agganciato l'Alessandria al sesto posto in classifica, avvicinato a una lunghezza la Carrarese e si sono portati a tre punti dalla Viterbese quarta. Se continueranno a crescere di condizione, i brianzoli potranno puntare a giocarsi da protagonisti i play off. Un nuovo ostacolo da superare sarà un Pontedera attualmente al decimo posto con l'Olbia, a due punti dal Giana Erminio nono. Per i toscani c'è soprattutto la salvezza diretta da blindare, ma le speranze di partecipare alla post season non sono state ancora riposte del tutto nel cassetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PONTEDERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa brianzoli schiereranno Liverani tra i pali, Trainotti sull'out difensivo di destra e Tentardini sull'out difensivo di sinistra, con Negro e Riva impiegati come difensori centrali. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dei brianzoli, messa in campo con Palesi e Guidetti per vie centrali, Guidici schierato come esterno di fascia destra e D'Errico, che ha trasformato i due calci di rigore con cui il Monza ha battuto il Prato nell'ultimo recupero, esterno laterale mancino. In avanti confermata la coppia composta da Cogliati e da Ponsat. Risponderà il Pontedera con Contini tra i pali e una difesa a tre composta da Borri, Risaliti e Frare. A centrocampo, la zona centrale sarà presidiata da Caponi, Calcagni e Gargiulo, mentre sulla corsia laterale di destra si muoverà Posocco e sulla corsia laterale di sinistra ci sarà spazio per Corsinelli. In attacco, tandem offensivo formato da Pinzauti e da Grassi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-4-2 per il Monza allenato da Marco Zaffaroni, 3-5-2 per il Pontedera guidato in panchina da Ivan Maraia. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera ha visto le due squadre chiudere il loro confronto con un pareggio a reti bianche. Si tratta dell'unico precedente recente in un campionato professionistico tra le due formazioni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei brianzoli proposta ad una quota di 1.91 da William Hill, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.20 da Snai e il successo in trasferta della formazione toscana quotato 4.15 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.50 e 1.47 l'over 2.5 e l'under 2.5.

