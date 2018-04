Olbia Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicatissima per gli amaranto in chiave primo posto

07 aprile 2018 Stefano Belli

Livorno, trasferta delicata ad Olbia (foto LaPresse)

Olbia-Livorno, diretta dal signor Perotti di Legnano, sabato 7 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida cruciale per il Livorno che con il recupero perso sul campo dell'Arezzo ha visto complicarsi di nuovo una stagione che sembrava messa in cassaforte, persa e poi ritrovata. I labronici si sono visti di nuovo sorpassati in classifica dal Siena, ma ha ancora un bonus da giocarsi, la partita in meno disputata rispetto ai diretti concorrenti nella corsa verso la Serie B.

Al momento però gli amaranto devono inseguire ad un punto di distanza, e proveranno a ripartire in casa di un'Olbia che al momento è decima e ancora in lizza per partecipare ai play off. Ma al tempo stesso i sardi possono essere soddisfatti per una salvezza praticamente già garantita, e con una tranquillità che ha reso sicuramente brillante la stagione di Ragatzu e compagni. Le ultime due sconfitte in campionato contro Giana Erminio e Alessandra, entrambe subendo tre gol, hanno dimostrato però come l'Olbia sia in calo, e per il Livorno questa potrebbe essere l'ultima occasione per non veder clamorosamente sfuggire la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LIVORNO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa sardi schiereranno Aresti a difesa della porta, Pinna in posizione di terzino destro e Cotali in posizione di terzino sinistro, in una linea difensiva a quattro con Iotti e Dametto al centro della retroguardia. Muroni, Vallocchia e Feola giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Murgia si muoverà da trequartista alle spalle di Ragatzu e Senesi, schierati dal 1' nel tandem offensivo. Risponderà il Livorno con Mazzoni in porta, Borghese sull'out difensivo di sinistra e Franco sull'out difensivo di destra, mentre Pirrello e Gonnelli formeranno la coppia di difensori centrali. I tre titolari a centrocampo saranno Luci, Bruno e Valiani, mentre nel tridente offensivo lo statunitense Perez completerà la linea d'attacco al fianco di Vantaggiato e Manconi. Problema squalifiche per gli amaranto, visto che mancheranno Franco in difesa e il brasiliano Murilo in attacco, entrambi espulsi nella trasferta di Arezzo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-3-1-2 per l'Olbia allenata da Bernardo Mereu, 4-3-3 per il Livorno guidato in panchina da Luciano Foschi. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Armando Picchi di Livorno ha visto i toscani padroni di casa imporsi con il punteggio di due a uno, ribaltando il vantaggio sardo firmato da Leverbe con le reti di Valiani e di Ponce. Ultimo precedente ad Olbia nella scorsa stagione, vittoria sarda per uno a zero il 25 settembre 2016 con rete decisiva messa a segno da Miceli per i padroni di casa a 1' dallo scoccare del novantesimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei sardi proposta ad una quota di 3.50 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.20 da William Hill e il successo in trasferta della formazione toscana quotato 2.10 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.30 e 1.55 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.