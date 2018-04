Pagelle/ Benevento Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo)

Pagelle Benevento Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 31^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Vigorito (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Fabio Belli

Pagelle Benevento Juventus (LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Benevento-Juventus: Puggioni (voto 6) incolpevole sui gol subiti, convince la qualità di Sagna (6.5) che fa valere la sua esperienza in una partita come questa. Djimsiti (6) è generoso e determinato al centro della difesa, mentre Tosca (5) si fa infilare ingenuamente in occasione del rigore che riporta in vantaggio la Juventus. Venuti (5) soffre molto le incursioni di Cuadrado. A centrocampo piacciono le geometrie di Viola (6), così come i break di Sandro (6.5) sono il grattacapo maggiore per i bianconeri. Guilherme (6) è reattivo nell'azione che porta il Benevento sul pari, Brignola (5.5) è generoso ma al momento è più fumo che arrosto. Djuricic (6) riesce a muoversi bene tra le linee e a non dare punti di riferimento agli avversari, Diabaté (6.5) colpisce anche la Juve da bomber consumato dopo la doppietta al Verona. Nella Juventus benissimo Szczesny (6.5) in almeno due occasioni, Lichtsteiner (5.5) gioca una partita finore né carne né pesce, troppo timido sulla destra. Benatia (6) si limita al minimo indispensabile, troppo poco reattivo Rugani (5.5) in occasione del gol beneventano. Alex Sandro (6) non trova il guizzo giusto ma si propone con generosità, Marchisio (6.5) detta bene i tempi del centrocampo così come Pjanic (7), importantissima la sua incursione per il gol che riporta avanti la Juventus prima dell'intervallo. Matuidi (6) sembra soffrire il gran pressing degli avversari, Cuadraro (7) è di fatto l'uomo in più dei bianconeri, devastante nelle sue incursioni, mentre Mandzukic (6) incide poco rispetto alla mole di lavoro prodotta. Dybala (7.5) inventa da campione il gol del vantaggio e trasforma con freddezza il rigore che vale per lui il 20° gol stagionale.

PAGELLE BENEVENTO-JUVENTUS: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BENEVENTO 6.5 La formazione sannita sembra tutt'altro che rassegnata alla retrocessione. Pressa, lotta, verticalizza e solo una puerile ingenuità non le permette di andare all'intervallo sul pari contro la prima della classe. MIGLIORE BENEVENTO SANDRO VOTO 6.5 I break a centrocampo del brasiliano sono indispensabili per tenere sulla corda una Juventus che non può imporre a pieno la sua superiorità tecnica a causa del dinamismo del centrocampo sannita, da lui guidato. PEGGIORE BENEVENTO VENUTI VOTO 5 Viene letteralmente asfaltato da Cuadrado nel confronto di fascia, fatica sia a contenere che a proporsi. Uno dei pochi del Benevento a giocare in affanno tutto il primo tempo. VOTO JUVENTUS 6.5 Le mazzate del Real hanno lasciato lividi, ma la classe di elementi come Cuadrado, Pjanic e Dybala sta permettendo ai bianconeri di ottenere il massimo risultato con (quasi) il minimo sforzo. MIGLIORE JUVENTUS DYBALA VOTO 7.5 Dopo la nottataccia contro il Real, si mostra umile e in partita. Due gol, soprattutto sul primo c'è la firma della sua classe, un ricamo alle spalle di Puggioni. Un ottimo segnale da parte sua. PEGGIORE JUVENTUS LICHTSTEINER VOTO 5.5 Match sin troppo anonimo il suo, si fa vedere poco sulla destra e i pericoli per la Juventus arrivano tutti da quella parte, in un modo o nell'altro. Sembra confuso tatticamente.

