Pagelle/ Roma Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 31^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Umberto Tessier

Pagelle Roma Fiorentina (Foto LaPresse)

Vediamo le pagelle di Roma Fiorentina al termine del primo tempo. La Fiorentina è avanti allo stadio Olimpico grazie alle reti di Benassi e Simeone. La Roma ha deluso tantissimo creando poco e sbagliando molto. Scopriamo ora i voti dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Alisson (5,5) sui gol può nulla, appare stranamente distratto nei rinvii e in alcune uscite avventate. Bruno Peres (6) ottima la fase offensiva, scodella molti cross interessanti, pecca in quella difensiva, concorso di colpe con Manolas. Manolas (5) il greco si fa superare da Simeone spianando la strada per il raddoppio. Fazio (6) il migliore dei suoi dietro, sbaglia poco. Juan Jesus (5,5) senza infamia e senza lode, può fare meglio. Nainggolan (5,5) non è in perfette condizioni fisiche e si vede, impreciso. Gonalons (5) si conferma oggetto misterioso, non aggiunge nulla alla gara. Strootman (6) il migliore del centrocampo, ci prova da fuori ma trova la risposta di Sportiello. Defrel (5) tanto fumo e poco arrosto. Dzeko (6) se non segna lui è il buio, almeno ci prova. El Shaarawy (5,5) paga l'eterna incostanza, alcuni spunti sono da apprezzare.

Passiamo ora alla Fiorentina. Sportiello (6,5) rischia tantissimo sbagliando in uscita, si riscatta alla grande su Dzeko e Strootman. Laurini (6,5) annulla El Shaarawy, lo segue ovunque. G.Pezzella (6,5) dietro le prende tutto, si conferma un grande acquisto. Victor Hugo (6,5) si batte con coraggio, sbroglia alcune situazioni complicate. Biraghi (6) presenza costante sulla fascia, copre bene. Benassi (7) sua la rete che apre il match grazie ad un sinistro chirurgico. Veretout (6) il francese è pedina importante nello scacchiere viola. Dabo (6,5) la sua presenza in mezzo si sente sempre, recupera molti palloni. Saponara (6,5) serve l'assist per Benassi, sembra tornato finalmente a splendere. Eysseric (5,5) l'ex Nizza incide poco, nota stonata nella sinfonia viola. Simeone (7) grandissimo gol di forza e astuzia, decimo in campionato.

PAGELLE ROMA FIORENTINA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 5 - Poco incisiva in avanti sta soffendo contro una Fiorentina ben messa in campo. Deve cambiare assolutamente marcia nella ripresa. MIGLIORE ROMA: BRUNO PERES 6 - Sulla fascia è il più propositivo, i suoi cross non trovano compagni pronti a colpire. PEGGIORE ROMA: MANOLAS 5 - Si fa superare troppo facilmente da Simeone che sigla il raddoppio. VOTO FIORENTINA 7 - Partita accorta in difesa e cinica in attacco. Pioli sta ingabbiando Di Francesco. MIGLIORE FIORENTINA: SIMEONE 7 - Grandissimo gol del centravanti argentino che vive un momento d'oro. PEGGIOE FIORENTINA: EYSSERIC 5,5 - L'ex Nizza incide poco e male, avulso dal gioco.

© Riproduzione Riservata.