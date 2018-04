Palermo Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Pescara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’affascinante sfida di Serie B, 34^ giornata (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Palermo Pescara - LaPresse

Palermo Pescara sarà diretta dall’arbitro Piscopo della sezione Aia di Imperia; la partita si gioca oggi, sabato 7 aprile, per la 34^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera. Alla Favorita dunque si affronteranno due delle squadre più blasonate del campionato cadetto, tuttavia bisogna dire che Palermo e Pescara ci arrivano in modi molto diversi. I rosanero di Bruno Tedino sono terzi con 57 punti, ad appena una lunghezza di distanza dal secondo posto: l’obiettivo stagionale è chiaramente la promozione diretta per tornare subito in Serie A, anche se la sconfitta di Pasquetta a Parma ha impedito il sorpasso o almeno l’aggancio al Frosinone. Adesso riparte la corsa, ci saranno da giocare ben nove partite in un mese e mezzo e di conseguenza tutto è ancora possibile.

Per il Pescara invece il discorso è purtroppo ben diverso: gli abruzzesi l’anno scorso erano in Serie A, adesso devono scongiurare il rischio della seconda retrocessione consecutiva. Con appena 37 punti infatti il Delfino ha appena un punto di vantaggio sulla zona playoff e sulla carta la trasferta di Palermo non è di certo l’ideale per invertire la tendenza. In settimana è arrivato il secondo cambio di allenatore: per conquistare la salvezza, il Pescara si è affidato a un veterano come Giuseppe Pillon. Basteranno l’esperienza e il carisma dell’allenatore veneto per evitare guai peggiori?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Pescara sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Barbera anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PESCARA

Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Palermo Pescara. Bruno Tedino dovrebbe schierare i suoi rosanero con il modulo 3-5-1-1: in porta Pomini; difesa a tre con Struna, Rajkovic e Szyminski; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré e Rolando; in attacco trequartista Coronado alle spalle della prima punta La Gumina. La formazione del Pescara per la prima volta di Giuseppe Pillon, tenuto conto della squalifica di Carraro, dovrebbe prevedere il 3-5-2: Fiorillo portiere; Gravillon, Coda e Perrotta difensori in una linea a tre; centrocampisti Balzano, Valzania, Brugman, Coulibaly e Crescenzi da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco con Bunino e Mancuso.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Palermo e Pescara, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai rosanero di Bruno Tedino: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Palermo infatti pagherebbe 1,57 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Pescara, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,75. Quota intermedia ma comunque piuttosto alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 3,85.

