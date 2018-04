Parma Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie B al Tardini, 34^ giornata (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parma-Frosinone, LaPresse

Parma Frosinone sarà diretta dall’arbitro Pezzuto della sezione Aia di Lecce; la partita si gioca oggi, sabato 7 aprile, per la 34^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Ennio Tardini. Sarà senza dubbio questo il big-match della giornata del campionato cadetto, come la classifica dimostra facilmente. Il Parma è nel terzetto di squadre che condividono il quarto posto a quota 53 punti, nelle ultime sei giornate ha raccolto cinque vittorie e di conseguenza gli emiliani, oltre ad essere sempre più saldamente in zona playoff, iniziano a coltivare ambizioni di inseguire anche il secondo posto, che a fine campionato varrà la promozione diretta. Naturalmente la partita di oggi può essere la svolta della stagione: con una vittoria si potrà puntare davvero al secondo posto, altrimenti resta da difendere la zona playoff che per una neopromossa è comunque obiettivo di prestigio.

Tutto questo perché al secondo posto c’è proprio il Frosinone: i ciociari anche in questa stagione sono protagonisti di un campionato di vertice, ma naturalmente sperano che l’epilogo sia differente rispetto a quello dell’anno scorso, quando subirono una doppia beffa prima in campionato e poi ai playoff. Anche per il Frosinone dunque questo è un momento fondamentale della stagione, perché va capito se per il secondo posto sarà una lunga volata solamente con il Palermo o se anche altre squadre entreranno in corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Frosinone sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tardini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FROSINONE

Analizziamo dunque adesso le probabili formazioni di Parma Frosinone. Roberto D’Aversa dovrebbe schierare gli emiliani secondo il modulo 4-3-3: in porta Frattali; davanti a lui Mazzocchi terzino destro, Iacoponi e Di Cesare centrali e Gagliolo a sinistra; a centrocampo il trio con Dezi, Munari e Barillà; il tridente d’attacco invece dovrebbe prevedere Insigne, Calaiò reduce dalla tripletta al Palermo e Baraye. Dall’altra parte, Moreno Longo dovrebbe proporre il suo Frosinone con questo 3-4-1-2: Vigorito fra i pali; Brighenti, Ariaudo e Terranova in difesa; in mediana Matteo Ciofani, Maiello, Chibsah e Beghetto; Ciano trequartista alle spalle di Citro e Dionisi, tenuto naturalmente conto che per Daniel Ciofani la stagione purtroppo è di fatto già finita.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto incerto per questa partita fra Parma e Frosinone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno comunque fiducia agli emiliani di Roberto D’Aversa: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Parma infatti pagherebbe 2,40 volte la posta in palio, mentre la quota è un po’ più alta per la vittoria esterna del Frosinone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,10, comunque decisamente interessante. Quota molto simile infine per il pareggio: infatti il segno X è proposto a 3,05.

