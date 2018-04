Perugia Trento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 Play off)

Diretta Perugia Trento: info tv e streaming video. Al Pala Evenaglisti ha luogo oggi gara 3 delle semifinali play off della Serie A1: la serie è sull'1-1.

07 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da facebook ufficiale)

Perugia-Trento, diretta dagli arbitri Fabrizio Pasquali e Omero Satanassi, è la partita di volley in programma oggi sabato 8 aprile 2018 al PalaEvangelisti: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per questa attesa gara 3 per le semifinali play off della Serie A1. La caccia alla finale per il titolo italiano entra quindi nel vivo, quando tra i due contendenti la serie è in perfetta parità. Per ora il fattore determinate pare essere stato il campo ma senza dubbio sulla carta la Sir pare avere comunque avere qualcosa in più. I trionfi raggiunti in stagione come pure lo stato di forma dei ragazzi di Bernardi sono un elemento determinante anche in questa parte del tabellone per i play off scudetto: eppure per Trento nulla è perduto e il miracolo è ben possibile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURIE IL MATCH

Segnaliamo che pure gara 3 delle semifinali play off della Serie A1 tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi alle ore 18.00 al canale rai sport, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ovviamente sarà contestualmente garantita anche la diretta streaming video della partita tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Se Perugia pensava di poter accedere alla finale scudetto con tutta facilità si è sbagliata di grosso: certo in casa Sir il sogno triplette è ben vivo nonostante le fatiche della Champions league, ma Bernardi e suoi hanno trovato un bell’ostacolo nel loro cammino. Tale ostacolo si chiama Diatec Trento, che pur avendo vissuto una stagione al di sotto delle aspettative, alla fine è riuscita a giungere fino a questa ambita fase del tabellone play off. La squadra di Lorenzetti pur avendo subito un pesante 3-1 al Pala Evangelisti in gara 1, in gara 2 ha finalmente rispolverato i fasti di un tempo con una prestazione esemplare per tecnica e carattere. Al Palatrento per la Diatec è stato un successo pesante, pur arrivato solo al tie break: il messaggio è stato ben chiaro per gli umbri, che oggi non si faranno tornare nuovamente impreparati. Nel frattempo Trento, pur sfavorita continua crederci: il trionfo in trasferta per Lorenzetti e i suoi non è solo un sogno.

© Riproduzione Riservata.