Piacenza Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

07 aprile 2018 Stefano Belli

Il Piacenza ospiterà la Pistoiese (foto LaPresse)

Piacenza-Pistoiese, diretta dal signor Rutella di Enna, sabato 7 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L'ultima vittoria nel match di recupero disputato in casa della Viterbese ha rilanciato il Piacenza all'ottavo posto in classifica nel girone A di Serie C, con i biancorossi che possono ormai credere fortemente nella partecipazione ai play off per la Serie B.

Per riuscire a centrare questo obiettivo che sarebbe anche stimolante per i tifosi, per un club che ricorda vicini i fasti della Serie A, il Piacenza dovrà migliorare il rendimento interno. Proverà a farlo a partire da un match interno contro una Pistoiese che si trova comunque ancora a un solo punto dal decimo posto, e può aspirare a sua volta ad apparire ai nastri di partenza della post season. Due pareggi nelle ultime partite disputate dagli orange, in casa contro la Viterbese e sul campo della Lucchese, con i punti di vantaggio sulla zona play out che restano, in maniera rassicurante, otto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PISTOIESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa emiliani schiereranno Fumagalli in porta, Castellana in posizione di terzino destro e Masciangelo in posizione di terzino sinistro, con Silva e Pergreffi che formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo terzetto titolare biancorosso composto da Segre, Della Latta e Corradi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Di Molfetta, Pesenti e Corazza. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno tra i pali, mentre al centro della difesa mancherà lo squalificato Terigi, espulso nel derby toscano contro la Lucchese. Quaranta e Tartaglione giocheranno al centro della retroguardia, mentre nella linea difensiva a quattro degli orange Mulas sarà l'esterno laterale di destra e Regoli l'esterno laterale di sinistra. Picchi e Hamlili giocheranno come centrali di centrocampo, dove la fascia destra sarà affidata a Nardini e la fascia sinistra a Zappa. In attacco, ci sarà Vrioni a far coppia con l'argentino Ferrari.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-3-3 per il Piacenza allenata da Arnaldo Franzini, 4-4-2 per la Pistoiese guidata in panchina da Paolo Indiani. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Melani di Pistoia ha visto i toscani padroni di casa imporsi con il punteggio di due a uno, con gol decisivi di Ferrari e Luperini ed il Piacenza capace solo di raggiungere il momentaneo pareggio con un gol di Silva. Ultimo precedente al 'Garilli' datato 26 febbraio 2017, emiliani vincenti di misura grazie ad una rete di di Cecco messa a segno nel finale di partita. Piacenza vincente anche nell'utimo precedente casalingo in Serie B, disputato dalle due squadre il 14 gennaio 2001.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli emiliani proposta ad una quota di 2.00 da William Hill, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Snai e il successo in trasferta della formazione toscana quotato 4.00 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.15 e 1.62 l'over 2.5 e l'under 2.5.

