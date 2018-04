Pisa Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri credono ancora nel primo posto

07 aprile 2018 Stefano Belli

Pisa, arriva la Pro Piacenza (foto LaPresse)

Pisa-Pro Piacenza, diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, sabato 7 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà il posticipo che chiuderà il programma della domenica della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il campionato di Serie C nel girone A sta regalando grandi, inaspettate emozioni. Il Livorno continua a sprecare chance e a rimettere in discussione il primato. Col Siena di nuovo primo in classifica, a sei punti di distanza il Pisa terzo nutre ancora qualche speranza per il ritorno immediato in Serie B.

Anche i nerazzurri hanno sprecato tante occasioni in questa stagione, ma l'ultima vittoria per quattro a due in casa del Giana Erminio ha dimostrato come la squadra di Petrone voglia crederci fino in fondo. All'Arena Garibaldi arriva una Pro Piacenza in crisi, reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Siena nel recupero, e con soli cinque punti di vantaggio sul quartultimo posto occupato da Gavorrano, con la questione play out dunque non ancora chiusa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PRO PIACENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I toscani padroni di casa schiereranno Voltolini tra i pali, Birindelli sull'out difensivo di destra e Filippini sull'out difensivo di sinistra, mentre Lisuzzo e il montenegrino Sabotic saranno i due centrali della retroguardia. I centrali di centrocampo saranno invece l'austriaco Gucher e Maltese, con Lisi chiamato a coprire la fascia destra e Di Quinzio impiegato invece come esterno laterale mancino. In avanti ci sarà Eusepi a far coppia con Negro. Risponderà la Pro Piacenza con Gori in porta, Calandra impiegato in posizione di terzino destro e Ricci impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Battistini e Belotti saranno i due centrali difensivi. A centrocampo spazio a La Vigna sulla corsia laterale di destra e ad Alessandro sul lato mancino del campo, con Cavagna ed Aspas che si muoveranno invece per vie centrali. In attacco faranno coppia Abate e Musetti.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 4-4-2 sia per il Pisa allenato da Mario Petrone, sia per la Pro Piacenza guidata in panchina da Fulvio Pea. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Garilli di Piacenza ha visto i nerazzurri imporsi con un perentorio tre a zero, reti messe a segno da Mannini su rigore, da Eusepi e da Gucher. Pisa vincente anche nell'ultimo precedente di campionato casalingo contro la Pro Piacenza, uno a zero il 15 febbraio 2015 grazie alla rete messa a segno da Sini a metà ripresa. La Pro Piacenza ha battuto solo una volta il Pisa nella sua storia, uno a zero con gol decisivo di Caboni nel match casalingo del 27 settembre 2014.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei toscani proposta ad una quota di 1.55 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.70 da William Hill e il successo in trasferta della formazione emiliana quotato 6.50 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.00 e 1.72 l'over 2.5 e l'under 2.5.

