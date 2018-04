Prato Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Speranze salvezza dei toscani appese a un filo

07 aprile 2018 Stefano Belli

Il Prato ospita il Giana Erminio (foto LaPresse)

Prato-Giana Erminio, diretta dal signor Longo di Paola, sabato 7 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà il posticipo che chiuderà il programma della domenica della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sconfitta con due rigori e un'espulsione contro per il Prato nel recupero in casa del Monza: per i toscani non si può dire che la fortuna stia particolarmente sorridendo nell'ultimo periodo, ma con due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato, per il fanalino di coda del girone A di Serie C la situazione di classifica appare ormai particolarmente difficile.

Sette i punti che separano il Prato dal Cuneo penultimo, con i biancazzurri che devono fare attenzione anche a non farsi staccare dal treno dei play out. Arriverà un Giana Erminio scottato da una brutta sconfitta interna contro il Pisa, ma che vede ancora vive le proprie speranze di qualificazione ai play off. La formazione di Gorgonzola è nona in classifica, con due punti di vantaggio su Olbia e Pontedera, ma dovrà trovare continuità nel finale di campionato per arrivare a giocare davvero gli spareggi promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Lungobisenzio di Prato. I toscani padroni di casa schiereranno Alastra in porta e Casale, Coccolo e Bonetto titolari nella difesa a tre (mancherà Martinelli, espulso per doppia ammonizione e dunque squalificato nel match di recupero contro il Monza). Cistana sarà l'esterno laterale di fascia destra e Piscitella l'esterno di fascia sinistra, mentre Colli e Guglielmelli si muoveranno come centrali sulla mediana. In attacco, Tommaso Ceccarelli e Bertoli giocheranno avanzati come trequartisti, mentre Carletti sarà impiegato come unica punta di ruolo. Risponderà il Giana Erminio con Taliento tra i pali e un trio di difesa composto da Montesano, il nigeriano Bonalumi e Perico. A centrocampo spazio a Chiarello e Marotta per vie centrali, mentre lo spagnolo Seck sarà l'esterno di fascia destra e Greselin l'esterno mancino. In attacco Pena e Iovine saranno avanzati come trequartisti alle spalle di Bruno, confermato come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 3-4-2-1 sia per il Prato allenato da Pasquale Catalano, sia per il Giana Erminio guidato in panchina da Cesare Albé. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Comunale Città di Gorgonzola ha visto i padroni di casa vincere in goleada, cinque a zero per il Giana Erminio con le reti messe a segno da Bruno (doppietta), Perico e Chiarello. Il Prato ha vinto però l'ultimo precedente interno contro la formazione di Gorgonzola, uno a zero il 29 aprile 2017 con rete decisiva messa a segno da Marzorati in apertura di secondo tempo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei toscani proposta ad una quota di 3.20 da Eurobet, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Snai e il successo in trasferta della formazione lombarda quotato 2.30 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.00 e 1.72 l'over 2.5 e l'under 2.5.

