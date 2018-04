Probabili formazioni/ Benevento Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Bianconeri senza Barzagli ma con Bernardeschi che finalmente è tornato tra i disponibili

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Benevento Juventus, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Juventus si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 aprile ed è la partita che apre la 31^ giornata della Serie A 2017-2018. E’ il testa-coda del campionato: 65 i punti di differenza tra l’ultima e la prima della classifica, ma l’ultima volta in cui la Juventus ha giocato sul campo di una neopromossa in corsa per la salvezza (la Spal) ha pareggiato e dunque dovrà stare molto attenta, perché finora gli estensi sono l’unica squadra che nel girone di ritorno abbia frenato i campioni d’Italia. La vittoria sul Milan ha riportato a 4 i punti di vantaggio sul Napoli, ma martedì è arrivata la netta sconfitta interna contro il Real Madrid e il probabilissimo addio alla Champions League: psicologicamente oggi non sarà semplice, anche perché il Benevento nel recupero di mercoledì ha battuto il Verona e si è rilanciato, pur se rimane lontanissimo dalla possibilità di rimanere in Serie A. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Vigorito a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando in maniera più dettagvliata le probabili formazioni di Benevento Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la Juventus è nettamente favorita per questa partita, e così dice anche l’agenzia di scommesse Snai che ha stilato le quote: vale 1,20 il segno 2 che identifica la vittoria dei bianconeri, mentre il segno 1 per il successo del Benevento ha un valore addirittura di 16,00. Questo ci dà l’esatta dimensione del pronostico, ma per andare ancora più in profondità dobbiamo anche dire che c’è la possibilità di giocare sul pareggio, in questo caso è il segno X quello sul quale puntare e il vostro guadagno se le cose dovessero andare in questo modo sarebbe di 6,25 volte la cifra che avrete deciso di investire, comunque una bella somma anche in questo caso.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

LE SCELTE DI DE ZERBI

Roberto De Zerbi perde per squalifica Gaetano Letizia, il giocatore che ha aperto le marcature contro il Verona; al suo posto sulla destra giocherà Sagna che ha recuperato dal problema fisico, dall’altra parte dovrebbe essere Costa a occupare la corsia con Tosca che ancora una volta sarà il partner di Djimsiti al centro, a protezione di Puggioni che rientra dal turno di squalifica scontato. In mezzo l’allenatore del Benevento dovrebbe puntare ancora su Sandro, ma questa volta al suo fianco sembra che Nicolas Viola possa avere la meglio su Cataldi; un ballottaggio che in ogni caso dovrebbe essere risolto solo all’ultimo, così come quello che riguarda il ruolo di prima punta con Diabaté che, forte della doppietta di mercoledì, contende il posto a Iemmello e Massimo Coda – quest’ultimo però non dovrebbe avere troppe possibilità di giocare dall’inizio. A fare da supporto all’attaccante ci saranno i due esterni Djuricic e Brignola; lo schema potrebbe essere un 4-3-3 con Guilherme schierato da mezzala tattica, oppure il 4-2-3-1 con l’avanzamento di quest’ultimo e l’accentramento di Djuricic alle spalle della prima punta.

I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus arriva dalla pesante sconfitta di Champions League, e Massimiliano Allegri deve valutare la condizione dei suoi giocatori: non ce la fa Barzagli, ma Bernardeschi ritrova la panchina e Cuadrado è ormai ristabilito. Il colombiano si gioca il posto con Douglas Costa e potrebbe essere in campo dal primo minuto, con Mandzukic schierato sulla sinistra; ci sarà sicuramente Dybala, squalificato per il ritorno contro il Real Madrid. La Joya ha molto da farsi perdonare ma in campionato attenta la quota dei 20 gol, agirà alle spalle di Higuain che invece è fermo a 15. A centrocampo possibile turno di riposo per Khedira; rientra Pjanic e sarà lui a fare coppia con Matuidi, sacrificato mercdoledì sera. Per quanto riguarda la difesa, spazio a Rugani al fianco di Benatia per dare un turno di riposo a Chiellini; il marocchino non c’era con il Real Madrid, così come Lichtsteiner che era in panchina ma oggi dovrebbe essere a tutti gli effetti titolare, con Alex Sandro e Asamoah che si contendono la maglia di terzino sinistro. In porta, come accaduto all’andata e in altre partite di questa Serie A, si prepara l’avvicendamento: Szczesny favorito su Buffon per giocare al Vigorito.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): 81 Puggioni; 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 21 A. Costa; 14 N. Viola, 30 Sandro, 66 Guilherme; 31 Djuricic, 25 Diabaté, 99 Brignola

A disposizione: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 29 Billong, 4 Del Pinto, 8 Cataldi, 7 D’Alessandro, 26 Parigini, Lombardi, 11 M. Coda, 33 Iemmello

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: G. Letizia, Lucioni

Indisponibili: Antei, Memushaj

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli

© Riproduzione Riservata.