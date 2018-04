Probabili formazioni/ Milan Sassuolo: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Milan Sassuolo: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri ritrovano Lucas Biglia, ci sono due squalificati tra gli emiliani

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Sassuolo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Sassuolo è la partita che chiude il programma della 31^ giornata di Serie A 2017-2018: alle ore 20:45 di domenica 8 aprile le due squadre scendono in campo al Giuseppe Meazza. I rossoneri hanno fatto un punto nelle partite contro Juventus e Inter, e probabilmente hanno dato l’addio alla possibilità di qualificarsi in Champions League; potrebbero ancora farcela, ma adesso devono guardarsi le spalle perché Sampdoria, Atalanta e Fiorentina stanno risalendo la corrente e minacciano l’accesso in Europa League. Il Sassuolo nella sua partita di recupero ha centrato un punto insperato sul campo del Chievo, arrivato all’ultimo secondo e con i neroverdi in nove uomini; la salvezza è più vicina ma la situazione è ancora ingarbugliata, dunque ci sarà bisogno di fare punti ovunque per provare a chiudere i conti in anticipo ed evitare di soffrire ulteriormente nelle ultime giornate di campionato. Studiamo dunque i dubbi e le certezze dei due allenatori alla vigilia della partita di San Siro, e in che modo i tecnici potrebbero schierare in campo le due squadre per questa partita che è delicata per entrambe, leggendo approfonditamente le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sassuolo si potrà seguire in diretta tv sui canali delle due televisioni a pagamento: il satellite la offre su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 414191), il digitale terrestre su Premium Sport o Premium Sport HD. Naturalmente sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone la rispettiva applicazione Sky Go e Premium Play (entrambe non prevedono costi aggiuntivi).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI GATTUSO

La formazione del Milan per questa partita non dovrebbe essere troppo diversa da quella vista mercoledì nel derby; anzi, probabilmente Gennaro Gattuso cambierà solo due uomini. A centrocampo torna Lucas Biglia, che ha scontato il turno di squalifica: l’argentino giocherà dunque come playmaker prendendo il posto di Montolivo, con Kessie e Bonaventura (in calo) che vengono confermati nelle posizioni di mezzali. In difesa non si cambia: ancora problemi fisici per Abate e dunque certo il posto di Calabria come terzino destro, sul versante opposto agirà Ricardo Rodriguez mentre in mezzo come di consueto ci saranno Bonucci e Alessio Romagnoli, a protezione di Gianluigi Donnarumma. Dovrebbe arrivare un cambio anche nel tridente offensivo: Cutrone si prepara a lasciare nuovamente il posto ad André Silva – che non ha giocato nel derby – più difficile invece che venga impiegato dal primo minuto Kalinic, comunque inserito mercoledì. Sulle corsie esterne naturalmente ci saranno i soliti noti: Suso, che deve ritrovare il feeling con il gol, e Calhanoglu che è ormai diventato insostituibile nello scacchiere tattico rossonero e partirà largo a sinistra provando a fare male con la sua pericolosità nei tiri da fuori.

I DUBBI DI IACHINI

Adjapong e Magnanelli sono squalificati, ma probabilmente non avrebbero giocato dall’inizio: Beppe Iachini ha fatto turnover contro il Chievo e per la partita di San Siro dovrebbe tornare a quella che al momento è la formazione tipo. Da valutare Goldaniga: in caso di forfait, Dell’Orco è pronto a completare il reparto difensivo davanti a Consigli, con l’ex Acerbi e Peluso che saranno confermati. In mediana si rivede Sensi come regista, ai suoi lati dovrebbero esserci ancora Missiroli e Mazzitelli che sono favoriti su Duncan, mentre sulle corsie laterali ci sarà spazio per i due giovani Lirola e Rogério, entrambi cresciuti nella Primavera della Juventus. Per quanto riguarda il reparto offensivo, torna titolare Politano: la sensazione è che Iachini se la voglia giocare con due esterni che svolgono funzioni di prima punta, dunque al fianco del giocatore di estrazione giallorossa dovrebbe esserci Domenico Berardi, che contro il Milan ormai più di quattro anni fa aveva realizzato uno splendido poker. Questo significa che Babacar e Matri andranno in panchina; da vedere se nel secondo tempo potranno avere spazio rendendo così più “pesante” l’attacco del Sassuolo.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, A. Conti

SASSUOLO (4-3-1-2): 47 Consigli; 39 Dell’Orco, 15 Acerbi, 13 Peluso; 21 Lirola, 7 Missiroli, 12 Sensi, 6 Mazzitelli, 26 Rogério; 25 D. Berardi, 16 Politano

A disposizione: 77 Pegolo, 70 Marson, 5 Lemos, 24 Goldaniga, 8 Biondini, 32 Duncan, 29 Cassata, 90 Ragusa, 10 Matri, 30 Babacar

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: Magnanelli, Adjapong

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.