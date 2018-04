Probabili formazioni/ Napoli Chievo: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formzioni Napoli Chievo: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti al San Paolo. Due squalificati per Sarri che valuta Milik, conferma per Giaccherini tra gli ospiti

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Chievo, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Chievo va in scena alle ore 15:00 di domenica 8 aprile, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 31^ giornata di Serie A 2017-2018. Ancora una volta i partenopei giocano dopo la Juventus; arrivano a questo appuntamento con 4 punti da recuperare ai bianconeri e una lotta scudetto ancora apertissima, perché la capolista ha ancora due partite molto difficili e ovviamente c’è la sfida diretta dell’Allianz Stadium, ormai sempre più vicina. Una partita quindi che il Napoli deve vincere dopo il pareggio di Reggio Emilia, per ripartire alla grande; dall’altra parte un Chievo che nel recupero di mercoledì ha gettato alle ortiche la possibilità di archiviare il discorso salvezza in anticipo, facendosi rimontare al 95’ da un Sassuolo che era in nove uomini. Andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori alla vigilia della partita del San Paolo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CHIEVO

GLI 11 DI SARRI

Maurizio Sarri ha due giocatori squalificati: Raul Albiol e Jorginho non saranno della partita, dunque ci saranno due sostituzioni rispetto alla formazione tipo. In difesa sarà Chiriches ad affiancare Koulibaly, mentre in mediana il cambio è già scritto con Amadou Diawara che si prende la maglia in cabina di regia. Per il resto la squadra non cambia: Milik ha dato ottime sensazioni nello spezzone che ha avuto a disposizione contro il Sassuolo, ma dovrebbe partire dalla panchina con Mertens ancora favorito come prima punta. Ovviamente i due esterni d’attacco saranno Callejon, ad un solo gol dall’ennesima doppia cifra in Serie A (sarebbe la quarta volta in cinque campionati) e Lorenzo Insigne; a centrocampo invece dovrebbe tornare titolare Hamsik, che sabato scorso aveva lasciato il posto a Zielinski per le non perfette condizioni fisiche. Il capitano sarà schierato sul centrosinistra, dall’altra parte del campo invece agirà senza troppe novità Allan. A completare il pacchetto arretrato ecco i due terzini Hysaj e Mario Rui; potrebbe tornare presto anche Ghoulam, ma l’esterno algerino è ancora ai box e ovviamente non vuole affrettare i tempi di recupero.

I DUBBI DI MARAN

Anche nel Chievo c’è uno squalificato, che è Cacciatore; Rolando Maran dunque dovrebbe affidarsi a Tomovic per coprire la corsia destra di difesa, e le scelte nel reparto arretrato a protezione di Sorrentino sono più o meno bloccate perché Jaroszynski e Dainelli sono infortunati. Ecco che quindi Bani e Gamberini (un ex) formeranno la coppia centrale, con Gobbi che a questo punto sarà il laterale sinistro; in mediana è stato davvero importante il recupero di Lucas Castro, che aggiunge qualità partendo dalla posizione di mezzala destra. Dall’altra parte agisce l’instancabile Perparim Hetemaj, con Radovanovic che come sempre si preoccupa di essere il metronomo della squadra ed è pericoloso anche con le conclusioni dalla distanza. Giaccherini, altro ex della sfida, è favorito su Valter Birsa sulla trequarti, e arriva dal gol realizzato mercoledì nella partita di recupero; ancora una volta poi Maran dovrebbe dare fiducia al giovane Stepinski, che è in crescita e che dunque dovrebbe affiancare Inglese, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, nel tandem offensivo che può eventualmente contare anche sull’esperienza di Pellissier e Meggiorini oltre che su Pucciarelli, che Sarri ben conosce.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 30 Rog, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Raul Albiol, Jorginho

Indisponibili: Ghoulam

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 40 Tomovic, 5 Gamberini, 14 Bani, 18 Gobbi; 19 L. Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 17 Giaccherini; 9 Stepinski, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 12 B. Cesar, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 10 Gaudino, 23 Birsa, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: Cacciatore

Indisponibili: Jaroszynski, Dainelli

