Probabili formazioni/ Roma Fiorentina: quote, le ultime novità live (Serie A 31^ giornata)

Roma Fiorentina vale per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: allo stadio Olimpico le due squadre scendono in campo alle ore 18:00 di sabato 7 aprile. E’ una delle partite più interessanti del turno: i giallorossi sono terzi in classifica e, nonostante la pesante sconfitta del Camp Nou, non hanno sfigurato davanti al Barcellona e avrebbero meritato sorte migliore. Arrivano in fiducia a una sfida che potrebbe avvicinarli sensibilmente alla qualificazione alla prossima Champions League, e vogliono sfruttare il fattore campo per prendersi tre punti utili alla causa; la Fiorentina però è una squadra in grande forma, arriva da cinque vittorie consecutive e si è nettamente rilanciata nella corsa all’Europa League, avendo solo 4 punti di ritardo dal sesto posto e avendo agganciato, vincendo a Udine, Sampdoria e Atalanta in settima posizione. Sarà anche una partita che si giocherà nel segno di Davide Astori: appena prima di arrivare a Firenze, il difensore centrale scomparso un mese fa aveva giocato una stagione in giallorosso. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Roma favorita allo stadio Olimpico: questo ci dice l’agenzia di scommesse Snai che ha compilato le quote per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei giallorossi vale infatti 1,77 contro il 4,50 che accompagna il segno 2, da giocare per l’affermazione esterna della Fiorentina. Chiaramente la distanza non è netta, ma lascia intendere come la squadra di casa abbia maggiori probabilità di portare a casa la vittoria; per quanto riguarda invece l’eventualità che questa partita si possa concluda con un pareggio, dovrete giocare in questo caso il segno X e se all’Olimpico le cose andassero effettivamente in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Dopo il Camp Nou ci sarà turnover: Cengiz Under è tecnicamente recuperato ma andrà in panchina in vista del ritorno di Champions League. Gerson sarà invece il titolare a destra nel tridente: il brasiliano è stato in ballottaggio fino all’ultimo anche mercoledì, poi la scelta di Eusebio Di Francesco è caduta su Florenzi che questa volta torna nella posizione originaria di terzino destro. La difesa a tale proposito dovrebbe registrare un cambio: fuori Fazio e dentro Juan Jesus, che farà coppia con Manolas a protezione del portiere Alisson. Kolarov è naturalmente confermato a sinistra, mentre in mezzo al campo resterà ancora fuori Nainggolan, non del tutto recuperato. Strootman sarà l’altra mezzala, mentre anche De Rossi si prenderà un turno di riposo dovendo poi giocare contro il Barcellona. Come playmaker torna allora a vedersi Gonalons; panchina anche per Diego Perotti, a sinistra giocherà El Shaarawy che di fatto possiamo considerare come il grande escluso della partita di Barcellona e ora va a caccia di riscatto. Dzeko invece sarà in campo: il suo gol mercoledì ha tenuto vive le speranze di semifinale europea, oggi il bosniaco proverà ad avvicinare il terzo posto in Serie A.

GLI 11 DI PIOLI

Stefano Pioli il turnover lo ha fatto martedì a Udine; per la partita di oggi però perde Federico Chiesa per squalifica, e dunque nel suo schieramento iniziale ci sarà ancora Cristoforo a occupare la corsia destra nella linea di mezzepunte. Saponara appare il favorito per giostrare come trequartista, mentre sulla sinistra dovrebbe esserci Gil Dias che prende il posto di Thereau, probabilmente in panchina ma ancora non al meglio. La Fiorentina ha problemi anche a centrocampo, perché Badelj sarà fuori per ancora tre settimane come minimo; dunque Benassi deve scalare ancora in mediana e affiancare Veretout, ed è per questo che Saponara sarà titolare qualche passo più avanti. In difesa ci sono ancora German Pezzella e Vitor Hugo a comporre il pacchetto centrale davanti al portiere Sportiello; Milenkovic è il favorito per giocare sulla corsia destra avendo ormai vinto il ballottaggio con Laurini e Bruno Gaspar, dall’altra parte invece il terzino sinistro sarà Biraghi, uno dei giocatori che sono stati maggiormente utilizzati dal loro allenatore in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 33 Jonathan Silva, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 14 Schick,

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Under, Perotti

FIORENTINA (4-2-3-1): 57 Sportiello; 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout; 19 Cristoforo, 8 Saponara, 28 Gil Dias; 9 G. Simeone

A disposizione: 22 Cerofolini, 97 Dragowski, 2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 51 Hristov, 15 Maxi Olivera, 14 Dabo, 10 Eysseric, 27 Lo Faso, 9 Falcinelli

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: F. Chiesa

Indisponibili: Badelj, Theureu

