Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte degli allenatori: come scenderanno in campo? (31^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per gli 11 in campo nella 31^ giornata. Tanti gli assenti annunciati: tra gli squalificati anche Berardi, Jorginho e Chiesa.

07 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Smaltiti i recuperi infrasettimanali, ecco che il campionato della Serie A torna protagonista in questo weekend del 7 e 8 aprile 2018: andiamo quindi a conoscere le scelte dei relativi tecnici per le probabili formazioni che vedremo in campo. Prima però occorre vedere che cosa ci offre la 31^ giornata della Serie A e vedere quali saranno i match in programma. Il calendario, come è facile immaginare è ben fitto e saranno ben 4 gli anticipi che si giocheranno sabato. Alle ore 15.00 si accenderà la sfida tra Benevento e Juventus, mentre alle ore 18.00 si udiranno i fischi d’inizio delle sfide Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta. Il programma di sabato 7 aprile si chiuderà invece con la partita tra Sampdoria e Genoa, atteso Derby della Lanterna, previsto per le ore 20.45. Saranno quindi solo 6 le partite di domenica 8 aprile, giornata dedicata alla Serie A e inaugurata dalla sfida tra Torino e Inter, attesa alle ore 12.30. Saranno quindi tre i match che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Crotone-Bologna, Napoli-Chievo, e Verona-Cagliari. Alle ore 18.00 sarà poi la volta di Udinese-Lazio mentre solo alle ore 20.45 si chiuderà il programma della 31^ giornata con la partita tra Milan e Sassuolo. Diamo quindi uno sguardo più da vicino a come si comporranno le probabili formazioni attese in campo per il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

Potrebbe essere parziale turnover in casa della Vecchia Signora, mentre saranno scelte quasi obbligate per De Zerbi vista la lunga lista di assenti che si registra tra gli stregoni. E’ assai probabile che tra i pali bianconeri rivedremo Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Di Francesco si trova senza Under e con Nianggolan in forse: Pioli dovrà fare a meno di Chiesa ma potrebbe rilanciare Eysseric dal primo minuto. Per il resto entrambi i tecnici dovrebbero confermare i soliti nomi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA

Non sono certo pochi gli assenti previsti in casa degli spallini, i quali punteranno su Paloschi e Antenucci per l’attacco nel 3-5-2. Sarà invece 3-4-1-2 per la Dea con Gomez e Petagna di nuovo coppia d’attacco titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Per il Derby della Lanterna Ballardini dovrà di nuovo fare a meno di Galabinov: occhi puntati quindi su Lapadula in coppia con Pandev. Sarà sempre attacco a due punte anche per i grifoni, che invece scommetteranno su Quagliarella e Zapata, al top della condizione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

11 titolari per Mazzarri come per Spalletti, con quest’ultimo che può vantare una rosa al completo nella 31^ giornata di Serie A. Il tecnico granata invece dovrà valutare le condizioni di Niang, mentre farà a meno di Rincon, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BOLOGNA

In casa degli squali si è fermato pure Benali: nel centrocampo a 3 ecco invece Rohden, Barberis e Mandragora, di ritorno dalla squalifica. Sarà modulo speculare per i felsinei che in mediana punteranno come titolari su Donsah, Pulgar e Poli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CHIEVO

Sarri farà a meno di Albiol e Jorginho, in tribuna perchè squalificati: pronti quindi Chiriches e Diawara per coprire gli spazi. Problemi anche per il Chievo visto che Maran perde anche Cacciatore: in difesa vedremo allora reparto a 4 con Gobbi, Tomovic, Bani e Depaoli.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Gli scaligeri proveranno a risollevarsi dalla crisi puntando su Cerci e Petkovic in attacco nel 4-4-2 studiato alla vigilia. Sarà invece 3-5-2 per il Cagliari che spera nei gol di Pavoletti e Sau.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Oddo nonostante la crisi di risultati non cambierà rispetto al 3-5-2 iniziale dove ritroverebbe titolare Lasagna, in coppia con Maxi Lopez. Sarò modulo speculare per Inzaghi che invece dovrà gestire i cambi dopo le fatiche dell’Europa league.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

11 titolare per Gattuso, che in attacco si affiderà a Andre Silva, ben riposato dopo il Derby passato in panchina. Qualche modifica invece è necessaria per Iachini visti degli assenti e gli squalificati: con Goldaniga in dubbio, rivedremo Dell’Orco in difesa.

