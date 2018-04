Probabili formazioni Serie B / I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (34^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 34^ giornata del campionato cadetto (7-8-9 aprile 2018)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Si avvicina la 34^ giornata di Serie B, che prevede sette partite per oggi pomeriggio sabato 7 aprile e poi ben tre posticipi alla domenica, fino all’ormai tradizionale Monday Night in chiusura del turno. Andiamo allora a curiosare fra le probabili formazioni seguendo quelle che dovrebbero essere le scelte degli allenatori di tutte le squadre di Serie B per quanto riguarda i moduli e i possibili titolari delle loro formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-CARPI

La probabile formazione dell’Ascoli di Serse Cosmi dovrebbe prevedere il 3-5-2: in porta Agazzi; difensori Padella, Mengoni e Gigliotti; a centrocampo Mogos, Buzzegoli, Addae, Martinho e Pinto; infine la coppia d’attacco con Varela e Monachello. Il Carpi di Antonio Calabro dovrebbe rispondere con lo stesso modulo 3-5-2: fra i pali Colombi; in difesa Capela, Poli e Ligi; a centrocampo Pachonik, Pasciuti, Di Chiara, Verna e Garritano; attaccanti Melchiorri e Malcore.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-SALERNITANA

Ecco la probabile formazione del Bari di Fabio Grosso, schierata con il 4-3-3: Micai in porta; difesa a quattro con Anderson, Marrone, Empereur e Sabelli; a centrocampo Petriccione, Henderson e Tello; tridente d’attacco con Cissè, Nenè e Improta. Questa invece la formazione della Salernitana di Stefano Colantuono, con un probabile 4-3-3: Radunovic fra i pali; Monaco, Schiavi, Casasaola e Vitale nella retroguardia; terzetto in mediana con Ricci, Minala e Odjer; infine il tridente d’attacco con Kiyine, Bocalon e Sprocati.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-FOGGIA

Questa dovrebbe essere la probabile formazione della Cremonese, con il 4-3-1-2 di Attilio Tesser: Ujkani portiere; davanti a lui la difesa con Cinaglia, Canini, Marconi e Garcia Tena; a centrocampo Arini, Pesce e Croce; Cavion trequartista alle spalle degli attaccanti Brighenti e Scamacca. Il Foggia di Giovanni Stroppa potrebbe replicare con questo 3-5-2: Guarna in porta; Tonucci, Camporese e Martinelli a comporre la retroguardia; a centrocampo Kragl, Gerbo, Agazzi, Deli e Greco; infine Nicastro e Mazzeo a comporre il tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PESCARA

Parliamo ora della probabile formazione del Palermo che Bruno Tedino dovrebbe schierare con il 3-5-1-1: in porta Pomini; difesa a tre con Struna, Rajkovic e Szyminski; nel folto centrocampo a cinque Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré e Rolando; trequartista Coronado alle spalle di La Gumina. La formazione del Pescara di Giuseppe Pillon dovrebbe prevedere il 3-5-2: Fiorillo portiere; Gravillon, Coda e Perrotta difensori; centrocampisti Balzano, Valzania, Brugman, Coulibaly e Crescenzi; coppia d’attacco con Bunino e Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-FROSINONE

Roberto D’Aversa dovrebbe schierare la seguente formazione per il suo Parma, con il 4-3-3: in porta Frattali; davanti a lui Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare e Gagliolo; a centrocampo il trio con Dezi, Munari e Barillà; il tridente d’attacco invece dovrebbe prevedere Insigne, Calaiò e Baraye. Moreno Longo dovrebbe replicare con il suo Frosinone con questo 3-4-1-2: Vigorito fra i pali; Brighenti, Ariaudo e Terranova in difesa; in mediana M. Ciofani, Maiello, Chibsah e Beghetto; Ciano trequartista alle spalle di Citro e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-EMPOLI

La formazione dello Spezia di Fabio Gallo potrebbe prevedere il seguente 4-3-1-2: Manfredini fra i pali; in difesa De Col, Terzi, Giani e Lopez; a centrocampo Maggiore, Juande e Pessina; Ammari trequartista alle spalle di Gilardino e Marilungo. La formazione dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli dovrebbe invece disporsi con questo 4-3-1-2: Gabriel portiere; Di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasqual in difesa; Lollo, Castagnetti e Bennacer a centrocampo; Zajc trequartista alle spalle di Caputo e Piu.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-CITTADELLA

Eccovi la probabile formazione della Ternana di Luigi De Canio, con il 3-4-1-2: portiere Sala; retroguardia a tre con Valjent, Signorini e Gasparetto; in mediana Vitiello, Paolucci, Angiulli e Ferretti; Tremolada trequartista alle spalle di Piovaccari e Montalto. La risposta del Cittadella di Roberto Venturato dovrebbe basarsi su questo 4-3-1-2: Alfonso fra i pali; Pelagatti, Adorni, Scaglia e Benedetti difensori; centrocampisti Settembrini, Pasa e Iori; Schenetti trequartista dietro ad Arringhini e Strizzolo.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BRESCIA

Filippo Inzaghi dovrebbe schierare la formazione del suo Venezia con questo 3-5-2: fra i pali Vicario; retroguardia a tre con Cernuto, Domizzi e Bruscagin; a centrocampo Frey, Stulac, Pinato, Falzerano e Garolafo; infine nel tandem d’attacco Litteri e Zigoni. Quanto invece alla formazione del Brescia, Roberto Boscaglia dovrebbe proporre questo 4-3-1-2: Minelli fra i pali; Coppolaro, Gastaldello, Somma e Longhi difensori; Tonali, Ndoj e Martinelli in mediana; Bisoli trequartista alle spalle di Caracciolo, Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-ENTELLA

La probabile formazione del Cesena di Fabrizio Castori dovrebbe seguire il 4-4-2: Fulignati portiere; Donkor, Suagher, Scognamiglio e Fazzi nella difesa a quattro; Dalmonte, Schiavone, Kupisz e Di Noia in mediana; Laribi e Jallow attaccanti. Alfredo Aglietti per la sua Virtus Entella dovrebbe invece proporre il 3-5-2: Iacobucci in porta; difensori Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi; nel folto centrocampo a cinque De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi e Gatto; De Luca e La Mantia a formare l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-NOVARA

Gianluca Grassadonia dovrebbe proporre questa formazione per la Pro Vercelli nel derby, con il 3-5-2: Pigliacelli protetto da Gozzi, Bergamelli e Alcibiade; nel centrocampo a cinque Mammarella, Paghera, Pugliese, Altobelli e Berra; in attacco Rovini e Reginaldo. La probabile formazione del Novara di Domenico Di Carlo propone invece il 4-3-3: Montipò fra i pali; difensori Golubovic, Troest, Chiosa e Calderoni; a centrocampo Ronaldo, Casarini e Moscati; tridente d’attacco con Di Mariano, Puscas e Dickmann.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-PERUGIA

La formazione dell’Avellino nel giorno del debutto di Claudio Foscarini dovrebbe proporre il 4-4-1-1: Lezzerini in porta; Pecorini, Ngawa, Kresic e Rizzato in difesa; in mediana Molina, D’Angelo, Moretti e De Risio; Asencio alle spalle della punta Castaldo. La probabile formazione del Perugia di Roberto Breda prevede invece il 3-5-2: Leali protetto da Volta, Magnani e Del Prete; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bandinelli e Pajac nel folto centrocampo a cinque; Cerri e Di Carmine coppia d’attacco.

