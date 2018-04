Probabili formazioni/ Torino Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Torino Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Squalificato Rincon nei granata, Spalletti può cambiare qualcosa dopo il derby

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Torino Inter, Serie A 31^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Inter è il lunch match nella 31^ giornata della Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 12:30 di domenica 8 aprile. Per Walter Mazzarri una partita da ex, ma soprattutto l’occasione per i granata di proseguire il momento positivo e provare ad avvicinare la zona europea per quanto sia complicato; l’Inter è uscita indenne dal derby di recupero (e avrebbe anche meritato qualcosa in più) e ha più o meno blindato almeno la quinta posizione, dovendo ancora difendersi dagli assalti della Lazio in una corsa alla qualificazione in Champions League che coinvolge anche la Roma e che si fa sempre più appassionante. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre al Grande Torino, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Torino Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Inter si potrà seguire in diretta tv sui canali delle due televisioni a pagamento: il satellite la offre su Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 413474), il digitale terrestre su Premium Sport o Premium Sport HD. Naturalmente sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone la rispettiva applicazione Sky Go e Premium Play (entrambe non prevedono costi aggiuntivi).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

I DUBBI DI MAZZARRI

Walter Mazzarri ha finalmente aperto alla difesa a tre, suo marchio di fabbrica; avendo ritrovato il contributo di Ljajic, uno degli ex di questa partita, può ora giocare con il serbo e Iago Falque (ancora in doppia cifra di gol) alle spalle di Belotti, reduce dalla tripletta al Crotone che lo ha riportato nelle prime posizioni della classifica marcatori. A centrocampo è squalificato Rincon, un problema importante per il Torino: il suo posto dovrebbe essere preso dall’altro ex Obi che farà coppia con Baselli, mentre sulle corsie laterali dovrebbero operare De Silvestri e Ansaldi, altro giocatore che nel passato recente ha vestito la maglia dell’Inter. In difesa finalmente si rivede N’Koulou: sarà lui a guidare il reparto arretrato a protezione di Sirigu, vanno invece verso la conferma Burdisso, ennesimo calciatore con trascorsi nerazzurri, ed Emiliano Moretti. Le possibili soluzioni alternative prevedono Acquah in mediana e Niang sulla trequarti, ma entrambi partono piuttosto indietro nelle gerarchie dell’allenatore e dunque dovrebbero accomodarsi in panchina, nella speranza di avere eventualmente un po’ di spazio nel secondo tempo.

LE SCELTE DI SPALLETTI

L’Inter potrebbe presentarsi in campo con la stessa formazione che ha pareggiato mercoledì: sicuramente sarà così per lo schieramento difensivo e molto probabilmente per l’attacco, mentre a centrocampo potrebbe esserci qualche variazione. Da valutare anche per quella che è la condizione dei giocatori: davanti ad Handanovic, Skriniar e Miranda formano come sempre la coppia centrale, con Joao Cancelo a destra e D’Ambrosio (ex granata) a sinistra. Icardi deve riscattare i due incredibili errori a porta vuota nel derby, a supportarlo dovrebbero esserci ancora una volta Perisic e Candreva ma domenica potremmo vedere in campo Borja Valero come trequartista, dando riposo a Rafinha che ultimamente ha giocato molto. Così anche a centrocampo: Brozovic è rinato e il suo contributo è stato importante per fare crescere l’Inter nei risultati e nel gioco, ma il croato può lasciare la sua maglia a Matias Vecino (le cui quotazioni sono invece in calo) preparandosi per la prossima partita. Gagliardini invece viaggia verso la conferma; tuttavia come detto sono tutte scelte che andranno valutate anche all’ultimo, perché appunto non è improbabile che Luciano Spalletti decida alla fine di confermare l’intero undici che ha giocato tre giorni fa contro il Milan.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 13 Burdisso, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti; 29 De Silvestri, 22 Obi, 8 Baselli, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 10 Ljajic; 9 Belotti

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 23 Barreca, 97 Bonifazi, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 11 Niang, 90 Edera

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: Rincon

Indisponibili: Lyanco, Molinaro

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 8 Rafinha, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.