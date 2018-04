Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite: su chi puntare? (31^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite della 31^ giornata di Serie A, Occhio al big match del sabato tra Roma e Fiorentina, atteso alle ore 18.00.

07 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

La Serie A torna in campo ed è quindi giunto il momento di dare i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite previste per questo weekend del 7 e 8 aprile 2018. Prima però di vedere nel dettaglio quote e scommesse fissate per la 31^ giornata della Serie A tocca vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale per questo appassionante turno, che arriva dopo i recuperi infrasettimanali. Saranno ben 4 gli anticipi che si giocheranno sabato: alle ore 15.00 si accenderà la sfida tra Benevento e Juventus, mentre alle ore 18.00 si udiranno i fischi d’inizio delle sfide Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta. Il programma di sabato 7 aprile si chiuderà con la partita tra Sampdoria e Genoa, atteso Derby della Lanterna, previsto per le ore 20.45. Saranno quindi solo 6 le partite di domenica 8 aprile, giornata dedicata alla Serie A e inaugurata dalla sfida tra Torino e Inter, attesa alle ore 12.30. Saranno quindi tre i match che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Crotone-Bologna, Napoli-Chievo, e Verona-Cagliari. Alle ore 18.00 sarà poi la volta di Udinese-Lazio mentre solo alle ore 20.45 si chiuderà il programma della 31^ giornata con la partita tra Milan e Sassuolo. Diamo ora un occhio più da vicino ai pronostici stilati dalla nostra redazione per questo turno di campionato.

PRONOSTICO BENEVENTO JUVENTUS

Benchè gli stregoni siamo sempre in grado di dare qualcosa in più negli ultimi appuntamenti e specialmente in casa, la capolista della Serie A non avrà problemi a raggiungere la vittoria.

PRONOSTICO ROMA FIORENTINA

Sfida affatto banale quella attesa all’Olimpico: i giallorossi son favoriti ma hanno da smaltire le fatiche della Champions League, mentre i viola registrano un ottimo stato di forma.

PRONOSTICO SPAL ATALANTA

La Dea, pur dopo il KO rimediato contro la Sampdoria, arriva al Mazza da favorita, ma dovrà fare attenzione : la Spal è di ritorno da ottimi prestazioni e ottimi risultati.

PRONOSTICO SAMPDORIA GENOA

Nel Derby della Lanterna fare un pronostico è praticamente impossibile. Entrambi i club negli ultimi match hanno poi registrato diversi KO ma si sono riabilitati di fronte al proprio pubblico giusto nell’ultimo turno affrontato.

PRONOSTICO TORINO INTER

Sfida aperta all’Olimpico: il Torino vuole dare continuità agli ultimi due risultati ottenuti con Caglairi e Crotone, avendo ritrovato anche Belotti. Dall’altra parte del campo ecco i nerazzurri che, non incassando gol dagli ultimi 5 match disputati hanno voglia di conquistare i tre punti in palio.

PRONOSTICO CROTONE BOLOGNA

Sia gli squali che i felsinei registrano alcune assenze pesanti in rosa, oltre che uno stato di forma affatto rassicurante. La classifica per per il momento sorride solo agli emiliani.

PRONOSTICO NAPOLI CHIEVO

Fattore campo e classifica vedono il Napoli sta favorito oggi: i gialloblu però potrebbero rivelarsi un avversario ostico visto anche il leggero calo di forma registrato dai campani.

PRONOSTICO VERONA CAGLIARI

Benchè i sardi arrivino al Bentegodi da due KO di fila, rimangono i favoriti nella 31^ giornata di Serie A: la crisi del Verona pare infatti non essere ancora terminata.

PRONOSTICO UDINESE LAZIO

L’aver ritrovato titolare Lasagna potrebbe fornire ai friulani la carica giusta per interrompere il digiuno di vittorie, ormai ben lungo. La sfida con la Lazio sarà comunque molto difficile per i bianconeri, anche se Inzaghi opera per un po’ di turnover.

PRONOSTICO MILAN SASSUOLO

Fattore campo e classifica vedono i rossoneri vantaggiati nel match contro i neroverdi, danneggiati anche dalla lunga lista di indisponibili. La partita però si annuncia difficile per una squadra un po’ stanca come è quella di Gattuso.

