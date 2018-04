Pronostico Benevento Juventus/ Dario Bonetti: "Tre punti per lo Scudetto" (esclusiva)

Pronostico Benevento Juventus: intervista esclusiva a Dario Bonetti sul match della 31^ giornata. Al Ciro Vigorito si gioca un testacoda interessante per la massima categoria.

07 aprile 2018 Redazione

Pronostico Benevento Juventus - La Presse

Partita sulla carta abbastanza semplice quella che la Juventus avrà oggi nell'anticipo di campionato a Benevento. Le streghe che nel recupero hanno sconfitto l'Hellas Verona 3 -0 affronteranno una Juventus in cerca di rivincita dopo la sconfitta in Champions col Real Madrid. Un testa coda interessante con i bianconeri primi in classifica con 78 punti e il Benevento con 13 punti. Tre punti in ogni caso fondamentali per la Juventus mentre la formazione campana cercherà di sovvertire i pronostici a lei sfavorevoli. Per presentare questo match abbiamo sentito Dario Bonetti. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita fondamentale per la Juventus che dovrà sicuramente portare a casa i tre punti per il suo futuro in campionato.

Come giocherà la formazione campana? Non lo so, non posso sapere ma credo che possa essere indifferente sull'esito dell'incontro tra la squadra di De Zerbi e quella di Allegri.

Salvezza possibile per il Benevento? Tutto ci sta nel calcio visto che il Benevento ha vinto anche il suo recupero di campionato. C'è da dire che però non mancano tante giornate e dovrà veramente fare un'impresa per salvarsi.

Come ha visto la Juventus col Rea Madrid, cosa è mancato? Semplicemente il Real Madrid è una squadra più forte, non solo per la presenza di Cristiano Ronaldo. E' tutta la formazione di Zidane nel suo complesso che è superiore alla Juventus.

Crede che a Madrid possa ribaltare il risultato e qualificarsi? Tutto ci sta nel calcio ma la vedo molto dura. Posso dire però che con la Dinamo Bucarest avevamo perso 3–0 in casa con lo Slovan Liberec per un'invasione di campo al 80ominuto. Poi eravamo andati a vincere in Repubblica Ceca 3–0 e li avevamo eliminati ai rigori.

Una grande impresa... E' stato l'unico caso nelle coppe europee in cui una squadra sconfitta in casa con questo punteggio ha poi ribaltato il risultato e si è qualificata. Lo Slovan Liberec è una formazione di notevole storia e valore. Nel 2013 aveva eliminato l'Udinese anche nei preliminari di Europa League.

Un giudizio su Dybala. E' un giocatore molto forte, è ancora giovane, bisognerà aspettare che cresca ancora.

Bernardeschi e Sturaro nell'undici iniziale? Perchè no, la Juventus ha una grandissima rosa e Bernardeschi e Sturaro sono degli ottimi giocatori. Bernardeschi è veloce, è forte tecnicamente, un calciatore di grande valore.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo che la Juventus possa vincere questa partita.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.