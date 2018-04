Pronostico Roma-Fiorentina/ Alberto Malusci: "Attenzione a Patrik Schick" (esclusiva)

Pronostico Roma-Fiorentina: intervista esclusiva a Alberto Malusci sul big match della 31^ giornata. Allo Stadio Olimpico si gioca una sfida decisiva per i piani alti della classifica.

07 aprile 2018 Redazione

Sarà il matchclou di questa giornata di campionato. Roma–Fiorentina si giocherà alle 18 allo stadio “Olimpico” nell'anticipo del sabato. Roma reduce dal pareggio 1–1 a Bologna e dalla sconfitta 4 -1 col Barcellona in Champions. Fiorentina reduce dal successo al “Franchi” per 2-0 sul Crotone e dal 2-0 nel recupero di campionato contro l'Udinese. In classifica la squadra di Di Francesco è terza con 60 punti, la Fiorentina settima con Sampdoria e Atalanta con 47 punti in zona Europa League. Una classica del nostro campionato con una Roma in cerca di rivalsa dopo la sconfitta in Champions. La Fiorentina alla ricerca del sesto successo consecutivo. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che hanno sempre avuto tanta rivalità tra di loro. Roma – Fiorentina è una classica del nostro campionato.

Come ha visto la Roma col Barcellona? La Roma ha disputato un'ottima partita, ha giocato bene. Meritava certamente di più. Non le sono stati assegnati due rigori, il quarto gol del Barcellona è stato favorito da un errore di Gonalons. La squadra di Valverve non mi ha certamente impressionato come altre volte.

Come vede il ritorno all'Olimpico? Difficile naturalmente ma la Roma potrebbe provarci, non si sa mai. Se il Barcellona non giocasse bene la Roma potrebbe fare anche l'impresa. Tutto è possibile...

Finalmente il match di Schick con la Fiorentina? Vedremo, potrebbe anche disputare un buon match se giocherà. Schick è un ottimo calciatore, è stato condizionato da numerosi infortuni, ha passato una stagione difficile. Il talento c'è prima o poi dovrebbe venire fuori.

Falcinelli al posto di Chiesa squalificato? Falcinelli secondo me è il sostituto di Simeone. Al posto di Chiesa potrebbe giocare Gil Dias, anche se la Fiorentina avrà diverse alternative con la Roma.

Un giudizio sul lavoro di Pioli. E' grande merito suo se la Fiorentina si trova in questa posizione di classifica. Sta lavorando bene, facendo crescere la viola, che ha disputato finora un campionato al di sopra delle aspettative...

Dove si deciderà la partita? La Fiorentina è una buona squadra, assente Chiesa, potrebbe essere Simeone a risolvere l'incontro a favore della squadra di Pioli. Dall'altra parte sappiamo tutti del valore della Roma, credo però che Dzeko possa essere il match winner della formazione di Di Francesco. Quindi potrebbero essere Simeone e Dzeko gli uomini partita.

C'è entusiasmo a Firenze per questo campionato da parte dei tifosi? Diciamo che i tifosi sono contenti. E' stata costruita una squadra di giovani, di discreto valore tecnico che sta facendo molto bene.

La squadra di Pioli potrà puntare alla qualificazione in Europa League? Potrebbe essere, se la Fiorentina continuerà a mantenere questo ritmo la qualificazione all'Europa League potrebbe essere raggiunta.

E per il futuro si potrà pensare in grande... Intanto c'è una squadra di giovani che è destinata a crescere, poi ci vorrebbero tanti soldi per centrare lo scudetto. Si potrebbe però costruire una formazione competitiva per competere per lo scudetto proprio con la presenza di questi giovani.

Chi è la bandiera della Fiorentina? Chiesa sicuramente.

Secondo lei partirà, lascerà Firenze? Se fossi in lui rimarrei a Firenze, qui ha conquistato il posto fisso, gioca sempre, può mettersi in luce sempre con questa squadra.

Tecnicamente a chi assomiglia, magari a Filippo Inzaghi... No è solamente Chiesa, è meglio non fare paragoni con giocatori del passato.

E accostare Simeone a Butragueno, magari a Batistuta? Butragueno è stato un grande del calcio, come lo stesso Batuistuta naturalmente. Il centravanti argentino ha fatto grandi cose a Firenze. Per Simeone ripetere la loro carriera sarebbe certamente una grande cosa....

Un ricordo a distanza di tempo dalla sua scomparsa su Astori. E' stato un grande, taciturno, persona seria, un leader, il capitano della Fiorentina. I tifosi, tutta Firenze non potranno mai dimenticarlo.

La società cosa sta facendo per Astori, per ricordarlo? E' stato deciso di intitolare il Centro sportivo della Fiorentina a Davide Astori, la scelta migliore per ricordarlo, per far sì che rimanga sempre nel cuore di tutta la Fiorentina, di tutta Firenze.

Il suo pronostico su quest'incontro. Non posso che dire Fiorentina naturalmente. Spero che la squadra di Pioli vinca contro la Roma.

(Franco Vittadini)

