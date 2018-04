Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (31^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Archiviati i recuperi di martedì e mercoledì, che facevano riferimento alla 27^ giornata, la Serie A 2017-2018 riparte con le sfide della 31^ giornata: piatto ricco quello di sabato 7 aprile, perchè sono ben quattro le partite alle quali assisteremo. La partenza è affidata a Benevento Juventus, in campo alle ore 15:00; si prosegue con Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta che sono in programma alle ore 18:00, mentre alle 20:45 si accende la Lanterna per il derby Sampdoria-Genoa. Partite interessanti, che coinvolgono tutte le lotte: quella per lo scudetto, quella per i piazzamenti nelle coppe europee del prossimo anno e quella per la salvezza. Saranno sfide a distanza, ma comunque sia sarà davvero importante valutare come si concluderà questa tornata di anticipi per poi avere un riferimento riguardo a domani.

LA NECESSITA’ DI RIALZARSI

La Juventus non è abituata a subire scoppole come quella di martedì sera, e adesso bisognerà valutare quale sia l’impatto psicologico del tremendo 0-3 incassato a domicilio dal Real Madrid. I bianconeri di fatto sono fuori dalla Champions League: il Triplete magari era obiettivo marginale ma intanto anche quest’anno è sfumato il trofeo più ambito, diventato una sorta di maledizione. I tre gol subiti martedì ora rischiano di pesare non poco: il Benevento arriva dal 2-0 sul Verona con il quale si è dichiarato ancora in corsa per la salvezza, sia pure a livello meramente aritmetico e virtuale, ma certamente ha entusiasmo e spera di fare come la Spal, che prima della sosta per le nazionali aveva frenato l’avanzata della capolista. I 4 punti di vantaggio non sono affatto un’assicurazione, non quando il Napoli continua a pressare e ci sono almeno tre partite davvero difficili; diciamo che passare indenni questo test sarebbe ottimo per la Juventus, ma attenzione a dare la vittoria per scontata.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (31^ GIORNATA)



IL DERBY

Chiaramente il derby della Lanterna è la sfida più entusiasmante del sabato, insieme a Roma Fiorentina: le due genovesi arrivano dalle vittorie nel recupero, con i blucerchiati che sono tornati a sorridere espugnando il campo dell’Atalanta e il Grifone che proprio nel finale è riuscito a piegare il Cagliari in una partita diretta per la salvezza. I punti che separano le due genovesi sono 13: la Sampdoria in generale è stata nettamente migliore per tutto il campionato ma una volta scollinato oltre i 45 punti è totalmente crollata, lasciando campo libero alle sue avversarie per l’Europa. Aver vinto contro l’Atalanta ha fatto sì di agganciare nuovamente il settimo posto (sia pure in coabitazione con i viola e la Dea) e avvicinare il Milan; con la vittoria di martedì il Cagliari ha sostanzialmente archiviato la salvezza, ci sono infatti 10 punti di margine sul Crotone terzultimo quando mancano 8 giornate. Tuttavia il derby è sempre il derby, e dunque entrambe le squadre tengono a vincerlo a prescindere dalla loro situazione nella stagione e nel momento specifico del campionato.

RISULTATI SERIE A (31^ GIORNATA)

ore 15:00 Benevento-Juventus

ore 18:00 Roma-Fiorentina

ore 18:00 Spal-Atalanta

ore 20:45 Sampdoria-Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

Inter 59

Lazio 57

Milan 51

Sampdoria, Atalanta, Fiorentina 47

Torino 42

Bologna 35

Genoa 34

Udinese 33

Chievo, Cagliari, Sassuolo 29

Spal 26

Crotone 24

Verona 22

Benevento 13

