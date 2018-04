Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (34^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano 7 aprile. Siamo nella 34^ giornata, nel frattempo sono stati archiviati tutti i recuperi

Prende il via un’altra giornata di Serie B 2017-2018: archiviati tutti i recuperi che erano rimasti in sospeso, finalmente a poche ore dalla 34^ giornata possiamo guardare la classifica completa e definita almeno fino a questo momento. Prima di farlo però dobbiamo parlare delle sfide che ci attendono in questo fine settimana: questa volta non sono previsti anticipi, si gioca a partire dalle ore 15:00 di sabato 7 aprile e avremo Ascoli-Carpi, Bari-Salernitana, Cremonese-Foggia, Palermo-Pescara, Parma-Frosinone, Spezia-Empoli e Ternana-Cittadella. Domenica 8 aprile ci sono ben tre posticipi, dovuti al fatto che in settimana tante squadre sono state impegnate: alle ore 15:00 avremo Venezia-Brescia, alle ore 17:30 spazio a Cesena-Entella e Pro Vercelli-Novara. La chiusura del turno è il consueto Monday Night, dunque lunedì 9 aprile alle ore 20:30 ecco Avellino-Perugia.

I RECUPERI

Le partite di recupero hanno sorriso in particolare a quattro squadre: intanto l’Empoli, che con la netta vittoria di Foggia si è portato a +8 sulla seconda e soprattutto +9 sulla terza, avendo ormai chiuso i giochi per la promozione diretta e lasciando solo un altro posto per la salita immediata in Serie A. Posto che attualmente è del Palermo, ma i rosanero hanno perso al Tardini e dunque hanno solo 4 punti di margine sul terzetto che insegue, e che ragionevolmente può sperare di giocarsela: una di queste squadre è proprio il Parma che sta attraversando un ottimo momento come dimostrato dalle tre vittorie consecutive, poi troviamo il Bari che è andato a vincere ad Avellino e infine il Perugia, forse la squadra più calda del momento e che, con il 2-0 alla Pro Vercelli, si è ulteriormente confermato. Queste tre squadre sono a +5 sul Carpi nono: non sono per niente certe di partecipare ai playoff, ma se non altro hanno fatto un bel salto di qualità. A differenza invece del Cittadella e del Venezia, ancora tra le prime otto ma decisamente in calo.

SUL FONDO

Ci sono squadre già spacciate e condannate alla retrocessione? Decisamente no, ma per la Ternana arrivare anche solo a giocarsi i playoff non sarà affatto semplice perchè i punti da recuperare sulla quartultima (il Cesena) sono 7 e nelle ultime quattro giornate il rendimento degli umbri ha ricalcato esattamente quello dei romagnoli (forse è l’unico punto positivo, quello di non essersi ulteriormente staccati). Prima però bisognerà andare a prendere Pro Vercelli e Ascoli, e i marchigiani con 7 punti nelle ultime tre partite si sono portati a +6 sul fanalino di coda; rischia anche un Avellino in crisi profonda e che infatti ha cambiato allenatore, il pareggio di Brescia in settimana ha permesso alla Virtus Entella di agganciare gli irpini. Tra le squadre in caduta libera, attenzione al Pescara: gli adriatici non vincono più e hanno solo un punto di margine sulla zona playout, quando fino a poche settimane fa speravano di rientrare nel discorso dei playoff.

ore 15:00 Ascoli-Carpi

ore 15:00 Bari-Salernitana

ore 15:00 Cremonese-Foggia

ore 15:00 Palermo-Pescara

ore 15:00 Parma-Frosinone

ore 15:00 Spezia-Empoli

ore 15:00 Ternana-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 66

Frosinone 58

Palermo 57

Bari, Perugia, Parma 53

Cittadella, Venezia 50

Carpi 48

Spezia 45

Foggia 43

Cremonese, Salernitana 41

Novara, Brescia 38

Pescara 37

Entella, Avellino 36

Cesena 34

Ascoli 33

Pro Vercelli 30

Ternana 27

