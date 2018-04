Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: il girone A (oggi, 34^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score girone A. Le partite in programma per la 34^ giornata: il Siena riposa, Livorno in agguato

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

Oggi sabato 7 aprile torna in campo la Serie C: in programma c’è la 34^ giornata di campionato del girone A, il primo a scendere in campo in questi mesi, con gli altri che sono invece attesi domani. Vediamo dunque subito per prima cosa il programma delle nove partite che ci attendono oggi pomeriggio: si comincia alle ore 14.30 con Cuneo-Arezzo, Lucchese-Arzachena, Monza-Pontedera, Olbia-Livorno e Viterbese-Alessandria; alle ore 16.30 ecco Carrarese-Gavorrano e Piacenza-Pistoiese, infine si giocheranno alle ore 18.30 Pisa-Pro Piacenza e Prato-Giana. Sarà la capolista Siena invece ad osservare il turno di riposo.

SERIE C GIRONE A: LA CLASSIFICA

Il turno di riposo del Siena ci porta naturalmente subito a fare un’osservazione sulla lotta per il primato: il Livorno è reduce da due sconfitte di fila ed è dunque in un momento difficile, ma i labronici hanno pur sempre un solo punto di ritardo dalla Robur (60 contro 61), di conseguenza con un colpaccio oggi pomeriggio a Olbia il Livorno tornerebbe al comando. Qualunque sarà il risultato, finalmente Siena e Livorno torneranno alla pari come numero di partite disputate e di conseguenza avremo una ‘fotografia’ esatta sul duello per il primo posto, dal quale forse non è ancora del tutto tagliato fuori il Pisa, anche se con 55 punti (e una partita giocata in più rispetto al Livorno) non sarà facile per i nerazzurri inserirsi fra le altre due toscane nella lotta per il titolo.

Diamo uno sguardo anche alla lotta per la salvezza: ricordiamo che non ci saranno retrocessioni immediate, le ultime quattro dovranno disputare i playout che decreteranno le due retrocessioni. Fra le squadre che attualmente occupano le ultime quattro posizioni, quella che sembra più attrezzata per cercare di sfuggire ai playout è l’Arezzo, che ha ancora due partite da recuperare e si trova nei bassifondi a causa del -9 dovuto ai problemi societari più che per difficoltà tecniche sul campo: di certo sarà la rivale che Gavorrano, Cuneo e Prato vorranno evitare, sempre ammesso che siano proprio queste quattro le squadre che dovranno giocarsi gli spareggi.

RISULTATI SERIE C, 34^ GIORNATA

Ore 14.30

Cuneo-Arezzo

Lucchese-Arzachena

Monza-Pontedera

Olbia-Livorno

Viterbese-Alessandria

Ore 16.30

Carrarese-Gavorrano

Piacenza-Pistoiese

Ore 18.30

Pisa-Pro Piacenza

Prato-Giana

Riposa: Siena

CLASSIFICA SERIE C

Siena 61

Livorno 60

Pisa 55

Viterbese 51

Carrarese 49

Alessandria, Monza 48

Piacenza 43

Giana 41

Olbia, Pontedera 39

Pistoiese 38

Arzachena, Lucchese 37

Pro Piacenza 35

Gavorrano 30

Arezzo 29

Cuneo 28

Prato 21

