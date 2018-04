Roma Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A per la 31^ giornata (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Fiorentina

Roma Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Fabbri; la partita si gioca oggi, sabato 7 aprile, ed è uno dei quattro anticipi della 31^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 allo stadio Olimpico per una sfida certamente affascinante. La Roma è reduce dalla batosta di Barcellona, ma non tutto è andato storto al Camp Nou: la prestazione degli uomini di Eusebio Di Francesco è stata più che buona per almeno un’ora e i rimpianti sono legittimi anche per gli episodi da moviola. Adesso però bisogna pensare al campionato, dove i giallorossi devono difendere un fondamentale terzo posto per non avere problemi a conquistare un posto nella prossima Champions League.

ROMA FIORENTINA, DIRETTA LIVE

Attenzione però alla Fiorentina, che è la squadra del momento: una striscia di vittorie consecutive che dura ormai da oltre un mese ha proiettato i viola di Stefano Pioli al settimo posto, con l’Europa League che è dunque diventata un obiettivo concreto per la Fiorentina. È bello pensare che questa marcia in più possa venire da Davide Astori, di certo i gigliati in questo momento sono avversario scomodo per chiunque e tenteranno il colpaccio all’Olimpico per avvicinare ancora di più la qualificazione alle Coppe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 18.00: l’appuntamento è su Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Roma Fiorentina. Modulo 4-3-3 per Eusebio Di Francesco, ma con molti dubbi in difesa. Ipotizziamo una retroguardia con Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov davanti ad Alisson, ma va detto che ci sono molti ballottaggi aperti. Più chiara la situazione a centrocampo, dove i titolari dovrebbero essere Strootman, Gonalons e Pellegrini; infine il tridente d’attacco, dove insieme a Dzeko ed El Shaarawy ci potrebbe essere stavolta Gerson. Stefano Pioli dovrebbe invece puntare sul 4-3-1-2: Sportello fra i pali, davanti a lui i terzini Milenkovic a destra e Biraghi a sinistra, con Pezzella e Vitor Hugo centrali. A centrocampo, in assenza di Badelj, insieme a Benassi e Veretout dovrebbe agire Cristoforo. In attacco pesa invece la squalifica di Chiesa, dunque dovrebbe esserci Saponara trequartista alle spalle di Gil Dias e della prima punta Simeone.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Roma e Fiorentina, ma attenzione anche ai viola, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Roma infatti pagherebbe 1,80 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna della Fiorentina, considerata comunque non impossibile visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,50. Quota intrigante, buon compromesso fra la sicurezza e il rischio, è quella per il pareggio: il segno X è proposto infatti a 3,70.

