Sampdoria Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Grifoni vogliono sfatare il recente tabù nel derby della Lanterna

07 aprile 2018 Fabio Belli

Sampdoria-Genoa, c'è il derby (foto LaPresse)

Sampdoria Genoa, diretta dal signor Davide Massa di Imperia, si gioca sabato 7 aprile alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale nel programma della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Derby come sempre molto sentito tra Sampdoria e Genoa. I blucerchiati e i rossoblu hanno vinto i rispettivi match di recupero contro Atalanta e Cagliari, due scontri diretti nella corsa ai rispettivi obiettivi. La Sampdoria infatti vincendo a Bergamo ha riagganciato la zona europea che era sfuggita dopo l'ultima serie di pesanti sconfitte per la squadra di Giampaolo. Il Genoa grazie a una prodezza di Medeiros allo scadere ha avuto la meglio in una delicatissima sfida contro il Cagliari, che ha portato i rossoblu ormai in quota salvezza, grazie a un eccellente girone di ritorno disputato. In questo derby la Sampdoria rincorre quella che sarebbe una storica quarta vittoria consecutiva nella stracittadina, mentre il Genoa vuole tornare ad esultare contro i rivali cittadini a due anni di distanza dall'ultima volta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il derby della Lanterna si potrà seguire in diretta tv collegandosi su quattro canali del satellite con un abbonamento Sky (il numero 106 di Sky Sport Mix HD, il numero 201 di Sky Sport 1 HD, il numero 206 di Sky Super Calcio HD e il numero 251 di Sky Calcio 1 HD) e sul canale del digitale terrestre Premium Sport HD con un abbonamento Mediaset Premium. Per gli abbonati alle due piattaforme, diretta streaming video via internet della partita disponibile collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Queste le probabili formazioni che si sfideranno a Genova nel derby della Lanterna. Sampdoria schierata con Viviano in porta, il polacco Berezynski sull'out difensivo di destra e Murru sull'out difensivo di sinistra, mentre il danese Andersen e Ferrari saranno i centrali difensivi. Nel terzetto di centrocampo ci sarà spazio per il belga Praet, l'altro polacco Linetty e per l'uruguaiano Torreira, mentre l'argentino Alvarez sarà il trequartista alle spalle di Fabio Quagliarella e il colombiano Duvan Zapata, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Genoa con Perin tra i pali e una difesa a tre composta da Biraschi, Rossettini e il bosniaco Zukanovic. A centrocampo giocheranno il brasiliano Bessa, il ghanese Cofie e lo svedese Hiljemark, con Rosi a coprire la fascia destra e l'uruguaiano Laxalt impiegato come esterno laterale mancino. In attacco il portoghese Medeiros giocherà come trequartista, di supporto all'unica punta di ruolo, Lapadula.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici schierati dalle due squadre saranno il 4-3-1-2 per la Sampdoria di Giampaolo ed il 3-5-1-1 per il Genoa di Ballardini. Blucerchiati vincenti due a zero nel derby d'andata grazie alle reti messe a segno da Gaston Ramirez e da Quagliarella, la Samp ha vinto gli ultimi tre derby disputati in campionato. Ultima vittoria del Genoa, il tre a zero dell'8 maggio 2016, gol di Pavoletti e doppietta di Suso, anche in quell'occasione era la Sampdoria la formazione ospitante.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei blucerchiati proposta ad una quota di 2.79 da Bet365, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.20 da Bwin e il successo in trasferta della formazione rossoblu quotato 2.70 da Snai. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Unibet quota rispettivamente 2.12 e 1.72 l'over 2.5 e l'under 2.5.

