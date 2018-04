Spal Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa

07 aprile 2018 Fabio Belli

La Spal ospita l'Atalanta (foto LaPresse)

Spal Atalanta sarà diretta dal signor Damato di Barletta, è in programma sabato 7 aprile alle ore 18.00 e sarà uno degli anticipi del sabato nella trentunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La Spal ora “vede” la salvezza, dopo una rincorsa faticosissima in cui gli estensi hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, pareggiando anche l'utima sfida a Genova nonostante i torti arbitrali subiti per le decisioni dell'arbitro Giacomelli. Per quanto riguarda la corsa per la permanenza in Serie A, la Spal vanta ora due punti di vantaggio sul Crotone e farà di tutto mantenerli, per festeggiare una storica stagione in Serie A a cinquant'anni dall'ultima volta. Perdendo in casa il recupero contro la Sampdoria, l'Atalanta ha mancato però l'occasione per ipotecare il settimo posto e la qualificazione all'Europa League della prossima stagione. Al momento è corsa a tre con gli stessi blucerchiati e la Fiorentina, con l'Atalanta che in questo campionato si è resa protagonista di imprese importanti, ma non sempre è riuscita ad esprimersi, anche a causa dei tanti impegni ravvicinati, con la giusta continuità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Atalanta è un match che sarà trasmesso in diretta tv esclusiva sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno seguire anche la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa della Spal schiereranno Meret in porta, il polacco Cionek, il brasiliano Vicari e Vitale in difesa (mancherà lo squalificato Vicari, espulso nella trasferta in casa del Genoa) nella linea a tre, mentre Lazzari sarà l'esterno di fascia destra e Cpsta l'esterno di fascia sinistra. Nella zona centrale di centrocampo spazio per il brasiliano Everton Luiz, per Schiattarella e Grassi, mentre Antenucci e Paloschi faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà l'Atalanta con l'albanese Berisha tra i pali e una difesa a tre composta da Mancini, il brasiliano Toloi e Masiello. A centrocampo lo svizzero Freuler e l'olandese De Roon partiranno dal primo minuto, con l'altro olandese Hateboer schierato sulla fascia destra e il belga Castagne impiegato sulla fascia sinistra. In attacco, confermato il tandem con l'argentino Gomez affiancato a Petagna.

TATTICA E PRECEDENTI

Scelte tattiche dei due allenatori entrambe improntate sulla difesa a tre, 3-5-2 per la Spal di Semplici e 3-4-1-2 per l'Atalanta di Gasperini. Nel match d'andata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, uno a uno tra Atalanta e Spal, vantaggio di Cristante e pareggio degli emiliani con Rizzo. Da molto tempo le due formazioni non si affrontavano in campionato, considerando la prolungata assenza della Spal negli ultimi decenni anche dal campionato di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli estensi proposta ad una quota di 4.40 da William Hill, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.60 da Bwin e il successo in trasferta della formazione bergamasca quotato 1.90 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Unibet quota rispettivamente 1.95 e 1.85 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.