Spezia Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

07 aprile 2018 Fabio Belli

Empoli, match esterno con lo Spezia (foto LaPresse)

Spezia Empoli verrà diretta dall'arbitro Di Paolo; si gioca sabato 7 aprile alle ore 15.00 e la partita rientra nel programma della 34^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Con la netta vittoria per tre a zero nel recupero disputato sul campo del Foggia, l’Empoli ha praticamente ipotecato la promozione diretta e il ritorno in Serie A dopo una sola stagione. Toscani ora con otto punti di vantaggio sul Frosinone secondo e ben nove sul Palermo terzo, una dote da non sprecare in vista di un rush finale di nove partite che potrebbe riportare la squadra di Andreazzoli nell’elite del calcio nazionale. Dopo l’ultima vittoria esterna sul campo del Cittadella grazie alle prodezze di un campione del mondo come Gilardino, lo Spezia invece si trova a cinque punti di distanza dall’ottavo posto, con la speranza ancora viva di una qualificazione ai play off che sarebbe in linea con quanto fatto dai liguri nelle ultime tre stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Empoli si potrà seguire in diretta tv soltanto essendo in possesso di un abbonamento Sky, collegandosi sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD); come sempre ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ciascun abbonato potrà collegare fino a due dispositivi al proprio account.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA EMPOLI

Allo stadio Picco di La Spezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: Spezia schierato con Manfredini in porta, De Col sull’out difensivo di destra e l’uruguaiano Walter Lopez sull’out difensivo di sinistra, con Terzi e Giani a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo al fianco dello spagnolo Juande si muoveranno Maggiore e Pessina, con l’algerino Ammari, Marilungo e Gilardino titolari nel tridente offensivo. Risponderà l’Empoli con il brasiliano Gabriel tra i pali, Di Lorenzo schierato terzino destro e Pasqual terzino sinistro, mentre Maietta e Luperto saranno i due centrali della retroguardia. L’algerino Bennacer, Brighi e Castagnetti saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, con lo sloveno Zajc trequartista alle spalle del duo offensivo Caputo-Donnarumma.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si scontreranno il 4-3-3 di Fabio Gallo per lo Spezia ed il 4-3-1-2 di Aureliano Andreazzoli per l’Empoli. Uno a uno nel match d’andata allo stadio Castellani, vantaggio ligure di Mastinu e pari azzurro di Pasqual. L’ultimo precedente a La Spezia è datato 23 novembre 2013, Empoli vincente tre a uno ribaltando il gol del vantaggio di Ebagua con le reti di Tavano, Maccarone e Verdi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita dello stadio Picco vedono l'Empoli favorito in trasferta, infatti la vittoria esterna quotata 2.20 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.10 la quota relativa al pareggio e Unibet quota 3.55 l’affermazione interna dello Spezia. Le quote per over 2.5 e under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 2.23 e 1.62 da Starvegas.

