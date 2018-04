Ternana Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Cittadella

07 aprile 2018 Fabio Belli

Ternana, arriva il Cittadella (foto LaPresse)

Ternana Cittadella, che sarà diretta dall'arbitro Baroni, si gioca sabato 7 aprile alle ore 15.00 e sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Entrambe le squadre hanno raccolto solamente due punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato, facendo marcia indietro in maniera abbastanza netta per le rispettive ambizioni. Dopo il ko interno contro lo Spezia, il Cittadella si ritrova con due sole lunghezze di vantaggio sul Carpi nono, e con la necessità di dover difendere con i denti il piazzamento in zona play off. I veneti non hanno retto il ritmo d’alta classifica, mentre perdendo proprio in casa del Carpi nell’ultimo match, la Ternana è rimasta ultima a sette lunghezze di distanza dal Cesena quartultimo e dalla zona play out. Per i rossoverdi le speranze di salvezza si fanno sempre più flebili nel primo anno di gestione dell’Unicusano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Ternana Cittadella si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale 257 del satellite (Sky Calcio 7 HD) e in diretta streaming video via internet connettendosi sul sito skygo.sky.it, dove si potrà attivare l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi ed è utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CITTADELLA

Allo stadio Liberati di Terni scenderanno in campo queste probabili formazioni: Ternana schierata con Sala in porta e una difesa a tre con lo slovacco Valjent, Gasparetto e Signorini impiegati dal primo minuto. Vitiello sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Ferretti sarà l’esterno laterale mancino, con Paolucci e Tremolada centrali di centrocampo. Piovaccari avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo Defendi-Montalto. Risponderà il Cittadella con Alfonso tra i pali, Pelagatti esterno difensivo di destra e Benedetti esterno difensivo di sinistra, con Scaglia e Adorni al centro della retroguardia. Alle spalle di Schenetti, il trequartista, giocheranno Iori, Settembrini e Pasa a centrocampo, mentre Arrighini e Strizzolo faranno coppia in attacco.

TATTICA E PRECEDENTI

Tattiche a confronto con moduli speculari scelti dai due allenatori, 4-3-1-2 sia per la Ternana di De Canio, sia per il Cittadella di Venturato. Il match d’andata allo stadio Tombolato è terminato in parità, uno a uno con vantaggio del Cittadella di Arrighini e pari umbro di Carretta. Ternana vincente nell’ultimo precedente disputato in casa, uno a zero con rete decisiva di Falletti nella ripresa. Il Cittadella ha vinto a Terni l’ultima volta con il due a uno del 12 dicembre 2017, nel campionato di Lega Pro.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono i veneti favoriti in trasferta, con vittoria esterna quotata 2.10 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Unibet quota 3.80 l’affermazione interna degli umbri. Le quote per over 2.5 e under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 2.25 e 1.61 da Starvegas.

