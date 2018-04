Viterbese Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra pretendenti al quarto posto nel girone A di Serie C

07 aprile 2018 Stefano Belli

La Viterbese ospita l'Alessandria (foto LaPresse)

Viterbese-Alessandria, diretta dal signor Marcenaro di Genova, sabato 7 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide di apertura del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida molto interessante a Viterbo, perché rappresenterà di fatto l'antipasto della finale di Coppa Italia di Serie C, nella quale si scontreranno le due compagini. Viterbese reduce da una settimana particolarmente turbolenta, l'ennesima perché nonostante il quarto posto in classifica nel girone A di Serie C, la panchina dei gialloblu non trova pace da inizio stagione.

L'avventura di Giuliano Giannichedda è durata pochissimo, dopo il ko interno nel match di recupero contro il Piacenza la società ha richiamato alla guida della squadra Stefano Sottili, ora chiamato a far marciare la Viterbese verso i play off e fuori da un momento difficile, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime otto partite disputate in campionato. L'Alessandria dal canto suo è reduce da due non esaltanti pareggi consecutivi senza gol in casa, il primo contro la Lucchese e il secondo nel recupero contro l'Arzachena. I grigi continuano ad essere imbattuti da oltre quattro mesi, dallo scorso 24 novembre, ma i tanti pareggi lungo il cammino hanno un po' frenato la rimonta in classifica, con l'Alessandria al momento sesta a un punto dalla Carrarese e a tre lunghezze dalla stessa Viterbese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi schiereranno Iannarilli tra i pali, Celiento in posizione di terzino destro e il senegalese Sané in posizione di terzino sinistro, con Rinaldi e Sini che saranno i due centrali della retroguardia gialloblu. A centrocampo spazio al terzetto composto da Baldassin, Di Paolantonio e Cenciarelli, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Mosti, Calderini ed il belga Vandeputte. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi in porta, Sciacca sull'out difensivo di destra e Barlocco sull'out difensivo di sinistra, mentre i due difensori centrali nella linea a quattro titolare saranno Fissore e Piccolo. A centrocampo spazio per Gatto, Gazzi e Nicco, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sestu, Marconi e l'argentino Gonzalez.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, col 4-3-3 che sarà la scelta sia dell'allenatore della Viterbese, Stefano Sottili (appena richiamato sulla panchina gialloblu), sia del tecnico dell'Alessandria, Michele Marcolini. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Moccagatta di Salerno è terminato tre a uno in favore dei laziali: grigi a segno con Gonzalez ma battuti dalle reti di Ngissah, Celiento e Cenciarelli. Uno a uno tra le due compagini nell'ultimo precedente di campionato disputato a Viterbo il 13 aprile 2017, vantaggi piemontese di Rosso e pari dei padroni di casa di Jefferson a 10' dal novantesimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei laziali proposta ad una quota di 2.65 da Eurobet, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.05 da Snai e il successo in trasferta della formazione piemontese quotato sempre 2.65 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.55 e 1.45 l'over 2.5 e l'under 2.5.

