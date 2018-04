Albinoleffe Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

08 aprile 2018 Fabio Belli

Albinoleffe, impegno interno con la Feralpisalò (foto LaPresse)

Albinoleffe-Feralpisalò, diretta dal signor Andreini di Forlì, domenica 8 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento reduci da una sconfitta: l'Albinoleffe è caduto sul campo del Fano, mentre la Feralpisalò ha lasciato campo libero in casa al Ravenna. Risultati costati un passo indietro nelle rispettive ambizioni dei due club. La Feralpisalò resta quarta in classifica nel girone B di Serie C, ma con due partite disputate in meno rispetto alla Reggiana e una rispetto al Sudtirol che tallona i lombardi a due punti di distanza.

L'Albinoleffe dalla sua ha ridato speranza al Fano e soprattutto non è riuscito a centrare una vittoria che avrebbe chiuso definitivamente il discorso salvezza, mantenendosi comunque a otto punti di distanza dai play out e restando comunque a due lunghezze di distanza dal decimo posto e dai potenziali play off. E' chiaro che in questo confronto diretto un nuovo passo falso metterebbe una pietra sulle rispettive ambizioni, con le ultime vittorie arrivate contro Bassano e Fermana per Feralpisalò e Albinoleffe negli ultimi impegni casalinghi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FERALPI SALO'

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. I padroni di casa seriani schiereranno Coser tra i pali e una difesa a tre schierata con Gavazzi, Scrosta e Zaffagnini. A centrocampo mancherà lo squalificato Sbaffo, espulso nell'ultima trasferta di Fano. Al suo posto giocherà Nichetti al fianco di Agnello e Giorgione, mentre Gonzi sarà l'esterno laterale di destra e Pellicano l'esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Montella-Gelli. Risponderà la Feralpisalò con Livieri a difesa della porta e Legati, Ranellucci e il croato Bagadur titolari nella linea a tre della retroguardia. Vitofrancesco si muoverà sulla fascia destra e Parodi sarà l'esterno laterale mancino, con Staiti, Voltan e Dettori centrali di centrocampo, mentre Guerra e Ferretti faranno coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per l'Albinoleffe allenato da Max Alvini e anche per la Feralpisalò guidata in panchina da Domenico Toscano. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Lino Turina di Salò ha visto l'Albinoleffe vincente con il punteggio di due a uno, reti di Mondonico e Kouko e gol della bandiera della Feralpi siglato da Guerra nella ripresa. Ultimo precedente in casa dei seriani datato 15 ottobre 2016, gol di Mastroianni e Gavazzi per i padroni di casa e di Guerra e Romero per gli ospiti. L'8 novembre 2015 la Feralpisalò ha espugnato con un netto cinque a uno il campo dell'Albinoleffe, doppietta di Maracchi e gol di Bracaletti, Romero e Greco e gol della bandiera di Checcucci per i seriani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei seriani proposta ad una quota di 3.00 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 2.87 da William Hill e il successo in trasferta della formazione ospite quotato 2.45 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.39 e 1.53 l'over 2.5 e l'under 2.5.

