Andria Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Occasione per i pugliesi per allungare verso la salvezza

08 aprile 2018 Stefano Belli

Andria, sfida interna con l'Akragas (foto LaPresse)

Andria-Akragas, diretta dal signor Gualtieri di Asti, domenica 8 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Per l'Andria nuovo appuntamento per compiere un passo verso una salvezza difficile, ma che ora pare più che mai possibile. Proprio grazie all'Akragas, che perdendo in casa contro la Virtus Francavilla nell'ultimo match di campionato disputato, è ufficialmente retrocesso matematicamente in Serie D, non potendo più colmare il gap con le altre squadre che lo precedono fino alla distanza minima necessaria per disputare almeno i play out.

Al momento l'Andria si è portata al quartultimo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sulla Paganese terzultima. Significherebbe salvezza diretta, un grande traguardo per una squadra che ha sofferto molto a fondo classifica in questa stagione. E l'occasione per allungare ancora può essere importante, visto che l'Akragas sembra ormai senza stimoli, e anche senza certezze dal punto di vista societario dopo tante difficoltà. Sicuramente la formazione di Agrigento, di nuovo tra i dilettanti dopo tre stagioni di fila tra i professionisti, proverà a onorare fino in fondo il campionato con le partite che restano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA AKRAGAS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. I padroni di casa pugliesi schiereranno Maurantonio tra i pali e una difesa a tre con Colella, Celli e Abruzzese schierati titolari. Tiritiello giocherà sull'out di destra e Lancini si muoverà sulla fascia sinistra, con Di Cosmo, Quinto e Lobosco che saranno invece i centrali di centrocampo. Taurino e Lattanzio saranno invece schierati in tandem in attacco. Risponderà l'Akragas con Vono in porta e una difesa a tre schierata con Scrugli, Danese e Ioio. A centrocampo spazio per Sanseverino, Navas e lo sloveno Zibert nella zona centrale della mediana, mentre Carrotta sulla fascia destra e Pastore sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. In avanti, confermato il tandem composto da Moreo e dal guineano Camara.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti moduli speculari dai due allenatori, 3-5-2 sia per l'Andria allenata da Aldo Papagni, sia per l'Akragas guidato in panchina da Leo Criaco. Il match d'andata di questo campionato allo stadio De Simone di Siracusa, casa dell'Akragas per i match interni, ha visto i pugliesi imporsi a valanga con il punteggio di cinque a uno, grazie a una tripletta di Scaringella e ai gol di Curcio e Minicucci, con Salvemini che ha accorciato per i siciliani. Ultimo precedente ad Andria, l'uno a zero con il quale i pugliesi hanno battuto di misura l'Akragas il 5 marzo 2017, rete decisiva di Croce al novantesimo minuto. L'Akragas ha vinto per l'ultima volta ad Andria il 21 febbraio 2016, due a uno con i gol di Di Grazia e Piazza e gol pugliese di De Vena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei pugliesi proposta ad una quota di 1.20 da William Hill l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 5.25 da Eurobet e il successo in trasferta della formazione siciliana quotato 21.00 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 1.60 e 2.10 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.