Bassano Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

08 aprile 2018 Fabio Belli

Samb, trasferta a Bassano del Grappa (foto LaPresse)

Bassano-Sambenedettese, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 8 aprile 2017 alle ore 17.00, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Scontro d'alta classifica nel girone B di Serie C, con la Samb che non ha ancora rinunciato a rincorrere il Padova capolista, distante otto punti, ma che vuole soprattutto consolidare la seconda posizione che le permetterebbe comunque di saltare il primo turno dei play off. Nell'ultimo impegno casalingo del 31 marzo scorso i marchigiani hanno battuto due a uno il Ravenna, mentre il Bassano, che pure rispetto ai diretti avversari ha disputato una partita in più, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro sfide disputate in campionato.

Ko contro Padova, Mestre e Feralpisalò, per i vicentini i play off non sono ancora stati messi definitivamente in cassaforte, considerando quanto strette sono le distanze nella classifica del girone. Sicuramente il Bassano era riuscito a rendersi protagonista di una convincente risalita in classifica, e quest'ultima frenata spiega come mai i giallorossi non riano riusciti a inserirsi in maniera continua nelle posizioni nobili della graduatoria in questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale numero 60 del digitale terrestre in chiaro, ovvero Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per tutti coloro che si collegheranno sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa. I padroni di casa vicentini schiereranno Grandi tra i pali, Andreoni sull'out difensivo di destra e Karkalis sull'out difensivo di sinistra, mentre Pasini e Bizzotto giocheranno come centrali della retroguardia. A centrocampo terzetto titolare composto da Bianchi, Salvi e Proia, mentre Minesso e Laurenti giocheranno avanzati come trequartisti, alle spalle del senegalese Diop, unica punta di ruolo. Risponderà la Sambenedettese con Perina estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Mattia, Miceli e Conson. A centrocampo giocheranno Marchi e Gelonese per vie centrali, mentre Rapisarda e Tomi saranno gli esterni rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. In attacco, spazio al tridente composto da Valente e da Stanco e Bellomo (questi ultimi autori dei gol decisivi nel match interno contro il Ravenna).

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per il Bassano allenato da Giovanni Colella, 3-4-3 per la Sambenedettese guidata in panchina da Eziolino Capuano. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto ha visto le due squadre pareggiare a reti bianche. Rocambolesca e spettacolare la vittoria dei veneti nell'ultimo match disputato allo stadio Mercante, quattro a tre per il Bassano il risultato finale nel precedente del 22 ottobre 2016. Doppietta di Minesso e gol di Fabbro e Grandolfo per i padroni di casa, doppietta di Mancuso e gol su rigore di Di Massimo per la Samb.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei vicentini proposta ad una quota di 2.70 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.00 da William Hill e il successo in trasferta della formazione marchigiana quotato 2.54 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.60 e 1.47 l'over 2.5 e l'under 2.5.

