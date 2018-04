Casertana Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

08 aprile 2018 Stefano Belli

Casertana, arriva la Sicula Leonzio (foto LaPresse)

Casertana-Sicula Leonzio, diretta dal signor De Angeli di Campobasso, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Casertana si è confermata dura a morire, con i rossoblu che hanno strappato anche un pareggio importante nell'ultimo derby campano sul campo della Paganese, riacciuffando il risultato all'ultimo minuto di recupero. Una prova di personalità importante, per una squadra ormai sicura della salvezza (dopo un girone d'andata vissuto pericolosamente) e che si trova ad un punto dal decimo posto occupato proprio dalla Sicula Leonzio, e a tre lunghezze dal Rende nono.

Per i Falchetti la qualificazione ai play off appare dunque decisamente possibile, con la Sicula Leonzio però che si è dimostrata altrettanto solida, e che partecipando ai play off di fine stagione coronerebbe uno straordinario campionato da neopromossa. Sicula che ha dimostrato di avere ancora fame nonostante la salvezza diretta, obiettivo fondamentale stagionale, messa già in cassaforte. Due a zero al Fondi nell'ultima partita disputata in casa nel ritrovato stadio Angelino Nobile di Lentini, valore aggiunto dopo l'esilio forzato per due terzi di stagione al 'Massimino' di Catania nelle partite interne.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa campani schiereranno Forte a difesa della porta e una difesa a tre composta dal ceko Polak, Lorenzini e Pinna, quest'ultimo autore del gol che ha permesso alla Casertana di pareggiare in extremis nella trasferta di Pagani. A centrocampo, spazio a Finizio sulla corsia laterale di destra e a D'Anna sulla corsia laterale di sinistra, con De Rose e Carriero che giocheranno al centro della mediana. In attacco Turchetta si muoverà come trequartista, mentre Padovan e l'argentino Alfageme faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con De Rossi, Camilleri, Aquilanti e Squillace. A centrocampo spazio ad Esposito, Petermann e Marano, mentre nel tridente offensivo dei siciliani partiranno dal primo minuto Gammone, Lescano e Bollino.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 3-4-1-2 per la Casertana allenata da Luca D'Angelo ed il 4-3-3 per la Sicula Leonzio guidata in panchina da Aimo Diana. Il match d'andata di questo campionato disputato in casa dei siciliani è terminato sul punteggio di parità, uno a uno il 18 novembre 2017 con la Casertana che ha pareggiato con Padovan a tre minuti dal novantesimo il vantaggio dei padroni di casa, ottenuto grazie ad un'autorete di De Rose. Si tratta dell'unico precedente tra i professionisti fra le due compagini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei campani proposta ad una quota di 2.15 da Eurobet l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.10 da Bet365 e il successo in trasferta della formazione siciliana quotato 3.75 da William Hill. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.12 e 1.58 l'over 2.5 e l'under 2.5.

