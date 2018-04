Cesena Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicatissima per la salvezza in Serie B, in palio punti davvero pesanti

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cesena Entella, Serie B 34^ giornata (Foto LaPresse)

Cesena Entella, al Manuzzi, viene diretta dall’arbitro Sacchi ed è uno dei tre posticipi nella 34^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 17:30 di sabato 7 aprile. Questa partita è una delle tante che determineranno la salvezza diretta e la composizione del playout per non retrocedere: romagnoli e liguri hanno solo due punti di differenza, il vantaggio al momento è dell’Entella che però si trova in una sorta di testa a testa con l’Avellino per chi dovrà giocare lo spareggio. Il Cesena a oggi sarebbe l’avversaria: se non altro i bianconeri possono dire di non essere ancora coinvolti nella zona che porta alla retrocessione diretta, ma le distanze in fondo alla classifica del campionato cadetto sono minimo e dunque i romagnoli sanno bene che dovranno giocarsela fino all’ultimo. Sia come sia, i punti in palio oggi sono davvero importanti per entrambe le squadre anche se questa gara non si può considerare decisiva (ma quasi fondamentale sì).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Entella sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico questa partita è su Sky Calcio 3, con codice d’acquisto 414716 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il Cesena non vince da quattro partite: arriva dalla sconfitta di Novara, la seconda consecutiva fuori casa con in mezzo il pareggio interno contro il Cesena. Quella è stata un’occasione persa: secondo tempo giocato molto bene e gol del pareggio subito nel finale. In generale però i romagnoli stanno facendo fatica: hanno vinto solo una volta nelle ultime nove partite e due nelle ultime 15, anche al Manuzzi gli uomini di Fabrizio Castori non hanno il passo giusto per salvarsi agevolmente visto che nelle ultime quattro uscite hanno raccolto tre pareggi e una sconfitta, decisamente troppo poco. La Virtus Entella ha pareggiato a Brescia nella partita di recupero; un punto importante contro una squadra che sta attraversando un buon periodo, ma non sufficiente per togliersi dai guai. Il campionato dei biancazzurri è stato piuttosto ondivago: prima di perdere in casa contro il Palermo i liguri avevano vinto due partite consecutive contro Parma e Cremonese, riuscendo anche a non subire gol, ma ancora prima avevano pareggiato tre volte con due sconfitte. Se non altro la difesa di Alfredo Aglietti si sta ben comportando: nelle ultime nove partite ha incassato soltanto 5 gol, e per ben sei volte è rimasta imbattuta. Peccato che tre di queste sei partite siano terminate 0-0, il che fa ben capire come il problema della squadra risieda soprattutto nella difficoltà ad andare a rete.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ENTELLA

Il Cesena sarà in campo con il 4-4-1-1: ancora qualche dubbio sui giocatori titolari. Cacia contende il posto a Jallow come prima punta, mentre sulla destra Chiricò – arrivato a gennaio dal Foggia – preme per una maglia a scapito di Kupisz. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato: Laribi da trequartista, Dalmonte a sinistra con la coppia centrale di centrocampo formata da Di Noia e Schiavone. Difesa con Esposito e Scognamiglio a proteggere il portiere Fulignati; sulle corsie laterali giocheranno Donkor e Perticone come terzini. Anche Aglietti ha qualche dubbio per la sua Entella: De Luca e La Mantia si giocano il posto in attacco al fianco di Aramu. Leonardo Gatto favorito per agire a destra, con Aliji a sinistra e Ardizzone che comanda la zona mediana avvalendosi della collaborazione degli interni Acampora e Troiano. In difesa De Santis è favorito su Belli per il centrodestra, Ceccarelli sul centrosinistra mentre in mezzo Benedetti “coprirà” idealmente Iacobucci.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ il Cesena che parte favorito nei pronostici di questa partita, almeno secondo quello che stabilisce l’agenzia di scommesse Snai: 2,25 il valore assegnato alla vittoria dei romagnoli che viene identificata dal segno 1. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e, se il risultato dovesse effettivamente essere questo, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di investire; naturalmente si può puntare anche sulla vittoria esterna della Virtus Entella e il valore sul segno 2 non è poi così distante secondo la Snai, perché vale 3,40.

