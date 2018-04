Civitanova Modena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play off Serie A1)

Diretta Civitanova Modena: info tv e streaming video. La Lube torna in campo di fronte al pubblico di casa per gara 3 delle semifinali dei play off scudetto di Serie A1.

08 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook)

Civitanova Modena, diretta dagli arbitri Fabrizio Saltalippi e Simone Santi, è la partita di volley in programma oggi domenica 8 aprile 2018 al Eurosuole Forum: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 per questa emozionante gara 3 delle semifinali di Serie A1. Nella lotta scudetto si ravviva quindi oggi l’epico scontro tra Lube e Azimut in una gara 3 che potrebbe essere decisiva. Se infatti nel tabellone dei play off scudetto le semifinali si giocano al meglio delle 5 gare e per il momento la serie racconta della parità per 1-1, l’esito che arriverà stasera sarà comunque determinante. Si rinnoverà ancora determinate il fattore campo o Modena saprà espugnare a casa dei marchigiani e regalare a un ormai partente Earvin Ngapeth il sogno della finale scudetto?.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che per gara 3 per le semifinali play off tra Civitanova e Modena, la tv di stato ha assicurato la diretta tv sul proprio canale Raisport. Appuntamento quindi al numero 57 del digitale terrestre a partire dalle ore 18.00: diretta streaming video garantita in maniera libera tramite il ben noto portale Raiplay.it.

IL CONTESTO

Ciò che emerge anche in questa fase delle semifinali per i play off scudetto di Serie A1 e che per il momento la squadra che vince è anche la padrona di casa. In gara 1 all’Eurosuole è stata la Lube a trovare il successo sia pure solo al tie break: in gara 2 al Pala Panini i gialloblu hanno avuto la meglio riuscendo a portare la serie in pari del 1-1. Secondo tale forma oggi la compagine di Medei dovrebbe avere una marcia in più: di sicuro in casa Lube si è osservato con grande attenzione ciò che non è andata in gara 2 contro l’Azimut e di certo coach Medei ha concentrato tanti dei suoi sforzi per migliorare il sevizio dei suoi marchigiani, tasto dolente negli ultimi appuntamenti. A conti fatti comunque non si può dire che in gara 2 di pochi giorni fa abbiamo assistito alla totale disfatta di Civitanova benche nel primo set Modena abbia davvero preso il sopravvento. Parziali alla mano vediamo che la Lube ha ceduto subito nella prima frazione per 25-16, riuscendo però poi a giocare punto su punto gli altri parziali, terminati per 29-27, 22-25 (questo per la Lube) e 25-23. Alla fine però la squadra di Stoychev si è dimostrata più ferale break point: Civitanova però non è una squadra che si arrende facilmente s soprattuto rimedia sempre alle sue sconfitte.

© Riproduzione Riservata.