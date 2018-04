Coppa Davis 2018/ Diretta Italia-Francia 1-2: Fognini-Pouille e Seppi-Chardy, streaming video e tv. Orario

Coppa Davis 2018, diretta Italia-Francia 1-2: Fognini-Pouille e Seppi-Chardy, gli ultimi due singolari dell'incontro di quarti di finale. Streaming video tv e orario delle partite.

Fabio Fognini (foto da Lapresse)

Non possiamo più sbagliare: è questa l'unica certezza della giornata conclusiva di Italia-Francia, l'incontro valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2018 che ci vede sotto 2-1 nel punteggio dopo i primi due signolari e il brutto doppio di ieri. Una prestazione, quella fornita dalla coppia Fognini-Bolelli, che ha lasciato l'amaro in bocca tra i tanti tifosi italiani accorsi a Genova per la gara contro i cugini transalpini. Non si pretendeva di vincere contro la collaudatissima coppia formabta da Herbert e Mahut, ma di certo c'erano tutti i presupposti per una prestazione più dignitosa di quella conclusasi con un pesantissimo 3-0. Una partita che non fa ben sperare soprattutto in vista dei singolari odierni: un Fognini mai veramente reattivo se non nei primi game sarà capace di tornare il davisman che conosciamo e di battere il numero 1 francese Pouille?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS

E’ su SuperTennis l’appuntamento in diretta tv con Italia Francia: i match di Coppa Davis 2018 sono trasmessi dalla web-tv federale, disponibile in chiaro per tutto sul canale 64 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà anche possibile seguire gli incontri di Genova in diretta streaming video, accedendo al sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com, e le relative pagine presenti sui social network per tutte le informazioni utili. In particolare dovrete andare su facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

FOGNINI NON BASTA

Il ragionamento che deve fare il capitano Corrado Barazzutti dopo la sconfitta nel doppio è che adesso non basta solo San Fognini a trascinarci nella semifinale della Coppa Davis 2018. Il tennista di Arma di Taggia dovrà cercare di dare tutto nel suo singolare nella speranza di portare il risultato sul 2-2. A quel punto spetterà ai numeri due di Italia e Francia giocare il tutto per tutto: sulla carta, in base al ranking, toccherebbe ad Andreas Seppi e Jeremy Chardy. Eppure ci sono buone ragioni per pensare che Barazzutti e Noah facciano scelte diverse: l'italiano potrebbe schierare Lorenzi in considerazione della maratona in 5 set da cui è reduce l'altoatesino; il transalpino potrebbe affidarsi a Mannarino dopo il crollo di Chardy nel primo match contro Fognini. Per seguire la diretta tv dell'ultima giornata di Italia Francia di Coppa Davis 2018 basterà sintonizzarsi su Supertennis, disponibile in chiaro per tutti sul canale 64 del digitale terrestre o visibile su Sky sul canale 224. In assenza di tv sarà possibile seguire i due singolari anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Info utili sul portale della Coppa Davis: www.daviscup.com, e sulle relative pagine social, facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup. Si comincia alle 11:30 con Fognini-Pouille.

© Riproduzione Riservata.