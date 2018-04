Cosenza Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

08 aprile 2018 Stefano Belli

Cosenza, derby col Catanzaro (foto LaPresse)

Cosenza-Catanzaro, diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 8 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Cosenza-Catanzaro è uno dei derby del Sud Italia più sentiti, con le due formazioni calabresi che arrivano all'appuntamento dopo risultati diametralmente opposti. Da una parte i silani, espugnando il difficile campo della Juve Stabia (con i campani tra le formazioni più in forma della Serie C), si sono rilanciati in chiave play off, mentre i giallorossi sono caduti pesantemente in casa contro il Catania.

Gli etnei stanno lottando per la promozione diretta in Serie B e sono lontani dagli standard di rendimento del Catanzaro, ma lo zero a quattro interno al Ceravolo ha dimostrato come per la salvezza diretta ci sarà da aspettare ancora. Con la retrocessione diretta dell'Akragas, ci sarà un solo play out nel girone C di Serie C, ed i punti di vantaggio sul terzultimo posto per i giallorossi sono sette. La continuità di rendimento è ancoa lontana dall'essere raggiunta dal Catanzaro, e il Cosenza proverà a far valere gli otto punti in più in classifica, per blindare la qualificazione agli spareggi di fine stagione per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CATANZARO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa silani schiereranno Saracco tra i pali, Idda, Dermaku e Camigliano titolari nella difesa a tre, mentre Corsi sarà l'esterno laterale di destra e D'Orazio l'esterno laterale di sinistra, con Palmiero, Calamai e Bruccini che si muoveranno per vie centrali sulla linea di centrocampo. In attacco, Mungo sarà avanzato in posizione di trequartista di supporto all'unica punta di ruolo schierata dai rossoblu, Perez. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta, Sabato impiegato in posizione di terzino destro e De Giorgi impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Di Nunzio e Gambaretti saranno i centrali della retroguardia. Spighi, il romeno Marin e Zanini saranno i centrali della retroguardia, mentre Maita sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo, composto da Letizia e dall'argentino Corado.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 4-4-1-1 per il Cosenza allenato da Piero Braglia ed il 4-3-1-2 per il Catanzaro guidato in panchina da Pippo Pancaro. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Ceravolo di Catanzaro è terminato con il punteggio di due a uno per i giallorossi padroni di casa, con reti di Zanini e Letizia e gol cosentino di D'Orazio nel recupero. L'ultimo precedente a Cosenza è quello del 22 dicembre 2016, uno a uno con gol di Statella e Basrak. L'ultimo successo del Catanzaro a Cosenza, grazie a una rete della storica bandiera Massimo Palanca, risale alla stagione 1986/87, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie C/1.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei silani proposta ad una quota di 2.00 da Eurobet l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.20 da William Hill e il successo in trasferta della formazione ospite quotato 4.33 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.25 e 1.58 l'over 2.5 e l'under 2.5.

