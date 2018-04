Crotone-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Crotone-Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.

Crotone-Bologna, diretta dal signor Calvarese di Teramo, domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Match dal sapore dell'ultima spiaggia per i calabresi padroni di casa, che affronteranno un Bologna che dopo due pareggi contro le formazioni romane a cavallo della sosta, può quantomeno ritenersi tranquillo in chiave salvezza, anche se i dodici punti di distanza dal settimo posto sbarrano qualunque tipo di ambizione europea per i rossoblu. Nel match del sabato di Pasqua contro la Roma, la squadra di Donadoni ha opposto una prestazione gagliarda contro una formazione che la precede comunque di venticinque punti in classifica.

Il Crotone faceva invece affidamento sul recupero da disputare in casa del Torino per operare il controsorpasso in zona salvezza, al quartultimo posto attualmente occupato dalla Spal. E' arrivata invece una pesante sconfitta per quattro a uno contro i granata, passivo molto duro da digerire anche perché i tifosi rossoblu speravano in una reazione d'orgoglio. La sfida allo stadio Grande Torino ha sancito invece la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Roma e Fiorentina: i punti di distanza dalla Spal quartultima restano due, ma il Crotone sembra evidenziare di nuovo le difficoltà già viste a inizio stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell'incontro Crotone Bologna sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 253 del satellite, Sky Calcio 3 HD, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BOLOGNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Ezio Scida di Crotone: padroni di casa calabresi schierati con Cordaz tra i pali e una difesa a tre con Ceccherini, Sampirisi e Capuano centrali. Barberis, il libico Benali e lo svedese Rodhen si muoveranno al centro della mediana, mentre Faraoni sarà l'esterno laterale di destra e il bosniaco Pavlovic si muoverà come esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Trotta giocherà il nigeriano Simy. Risponderà il Bologna con Mirante a difesa della porta, il greco Torosidis impiegato in posizione di terzino destro e Masina schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno lo svedese Helander e il francese De Maio. A centrocampo al fianco del cileno Pulgar si muoveranno Poli e il ghanese Donsah, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Di Francesco, Verdi e l'argentino Palacio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 3-5-2 di Walter Zenga alla guida del Crotone, risponderà il 4-3-3 del Bologna allenato da Roberto Donadoni. Calabresi vincenti nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Dall'Ara, doppietta di Verdi per i felsinei insufficiente per fare risultato, a causa della doppietta di Budimir e del rigore trasformato da Trotta. Bologna invece vincente nell'ultimo precedente tra le due compagini disputato a Crotone, uno a zero il 14 gennaio 2017 con rete decisiva di Dzemaili in apertura di secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse rilasciate dai bookmaker vedono i calabresi favoriti, anche in virtù del fattore campo, con vittoria interna fissata 2.37 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.20 da William Hill e Bwin alza fino a 3.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta dei felsinei. Per le quote sui gol realizzati complessivamente nella partita, Unibet fissa a 2.25 l'over 2.5 e 1.64 l'under 2.5.

