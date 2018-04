Fermana Gubbio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre a caccia di passi avanti per la salvezza

08 aprile 2018 Fabio Belli

Gubbio, trasferta a Fermo

Fermana-Gubbio, diretta dal signor Bitonti di Bologna, domenica 8 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Fermana non riesce a vincere in campionato da sette partite, nelle quali ha raccolto quattro pareggi, l'ultimo dei quali sul campo del Vicenza nell'ultimo recupero di campionato. Non certo una marcia vertiginosa per una squadra che si mantiene comunque a sei punti di distanza da Vicenza e Fano, e dalla conseguente prospettiva di dover affrontare i play out per non retrocedere. Da neopromossa, alla formazione marchigiana interessa essenzialmente la salvezza diretta e sarà con ogni probabilità questo l'obiettivo da perseguire, considerando che i play off sono ormai lontani quattro lunghezze.

Dall'altra parte, il Gubbio si è portato a quattro lunghezze dal rischio retrocessione grazie ad una fondamentale vittoria ottenuta allo stadio Mancini di Fano contro i padroni di casa. Un due a zero che è valso una vera e propria boccata d'ossigeno per gli umbri, che precedentemente avevano pareggiato in casa contro il Teramo. Reduci da un recente cambio di allenatore, con il trentottenne Alessandro Sandreani che ha sostituito Pagliari, gli eugubini proveranno a giocarsi il rush finale per garantirsi l'importantissima permanenza tra i professionisti, anche se in questa corsa la Fermana ha per il momento un passo di vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa marchigiani schiereranno Valentini tra i pali e una difesa a tre composta da Cognigni, Ferrante e Saporetti. A centrocampo spazio a Clemente sulla fascia destra e a Grieco sulla fascia sinistra, mentre Petrucci, Gennari e Urbinati giocheranno al centro della mediana. In attacco, spazio al brasiliano Da Silva Matos affiancato a Lupoli. Il Gubbio risponderà con Burzigorri, Piccinni e Dierna titolari davanti all'estremo difensore Volpe. Il congolese Kalombo sulla fascia destra e Pedrelli sull'out laterale mancino saranno gli esterni di fascia, con Valagussa, Ricci e Malaccari centrali sulla mediana. In attacco spazio al gambiano Jallow, affiancato a Marchi nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 3-5-2 per la Fermana allenata da Flavio Destro, stessa disposizione per il Gubbio guidato in panchina da Alessandro Sandreani. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio ha visto le due squadre pareggiare senza gol, zero a zero il risultato finale. Fermana e Gubbio si sono ritrovate di fronte per la prima volta nella loro storia in questa stagione in un campionato professionistico, con i due club che in precedenza si erano affrontate complessivamente diciotto volte, in nove campionati tra il 1971 e il 1994, sempre in Serie D.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei marchigiani proposta ad una quota di 2.00 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.10 da William Hill e il successo in trasferta della formazione umbra quotato 3.75 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet365 quota rispettivamente 2.35 e 1.57 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.