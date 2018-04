Fondi-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Un vero spareggio salvezza allo stadio "Purificato"

08 aprile 2018 Stefano Belli

Fondi, arriva la Paganese (foto LaPresse)

Fondi-Paganese, diretta dal signor Pontera di Bologna, domenica 8 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Vero e proprio scontro salvezza tra le due squadre che al momento occupano le posizioni che costringeranno a disputare i play out nel girone C di Serie C. Penultimo il Fondi a quota ventisei punti, a sei lunghezze dall'Andria quartultima, mentre la Paganese è terzultima a quota ventinove.

Dopo la sconfitta sul campo della Sicula Leonzio, in una stagione senza pace per i quadri tecnici il Fondi ha operato l'ennesimo cambio di allenatore, sostituendo Sanderra con l'ex bomber di Piacenza e Vicenza in Serie A, Pasquale Luiso. Chiamato a risollevare una situazione difficile, col Fondi che si dibatte nella zona calda della classifica ormai dall'inizio della stagione. Dall'altra parte c'è una Paganese che dopo il rovescio di Catania, zero a sei contro gli etnei, ha pareggiato in casa contro la Casertana facendosi beffare al novantacinquesimo minuto subendo il gol dell'uno a uno e vedendo sfumare tre punti che sarebbero valsi oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Domenico Purificato di Fondi. I padroni di casa pontini schiereranno il portiere albanese Elezaj in porta, Galasso sull'out difensivo di destra e Paparusso sull'out difensivo di sinistra, mentre Polverini e Ghinassi saranno i difensori centrali. De Martino, Vasco e Corticchia saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Lazzari e Nolé giocheranno avanzati in posizione di trequartisti, alle spalle dell'unica punta di ruolo dei fondani che sarà Mastropietro. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis a difesa della porta e una difesa a tre con Meroni, Acampora e Piana schierati dal primo minuto. Nacci e Tascone saranno i due centrali di centrocampo, il camerunese Ngamba sarà chiamato a presidiare la fascia destra mentre Della Corte si muoverà sulla fascia sinistra. Scarpa sarà invece il trequartista, con Cesaretti e Cernigoi schierati in tandem sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti, come moduli prescelti dai due allenatori, il 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per il Fondi allenato da Pasquale Luiso ed il 3-4-1-2 per la Paganese guidata in panchina da Fabio De Sanzo. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Torre di Pagani è terminato con un pareggio, due a due con gol campani di Carini e Cesaretti e reti rossoblu di Corvia e Nolé. L'ultimo precedente a Fondi tra le due formazioni è datato 20 novembre 2016, tre a uno per i pontini il risultato finale con le reti di Albadoro e Tiscione e un autogol di Dicuonzo, dopo che Celiento aveva portato in vantaggio la Paganese, che ha vinto per l'ultima volta a Fondi il 28 settembre 2011, uno a zero con rete decisiva siglata da Orlando.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei pontini proposta ad una quota di 2.30 da William Hill l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.05 da Eurobet e il successo in trasferta della formazione campana quotato 3.25 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.30 e 1.52 l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.