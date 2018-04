Gp Phoenix 2018/ Indycar Series: streaming video e diretta tv, orario e vincitore

Diretta Gp Phoenix 2018: info tv e streaming video della seconda prova del campionato americano Indycar Series. Bourdais saprà replicare il successo di St Peterburg di qualche giorno fa?.

08 aprile 2018 Michela Colombo

Gp di Phoenix 2018 (LaPresse - immagine di repertorio)

Il campionato automobilistico americano torna protagonista: nel secondo appuntamento del mondiale Indy Series 2018 i riflettori sono puntati sul tanto atteso Gp di Phoenix che avrà luogo nella notte italiana tra il sabato 7 e domenica 8 aprile al Ism Raceway. Nell’ovale della città dell’Arizona tutti i protagonisti di questo emozionante campionato si sfideranno in una gara senza esclusione di colpi e l’esito della gara è ben aperto visto quando è successo qualche giorno fa nella prova di esordio a Saint Peterburg. Allora la vittoria aveva alfine sorriso all’ex pilota della Formula 1 Sebastian Bourdais, ma ora le carte in tavola sono completamente diverse. Dalle strade della Florida va nell’ovale di Phoenix in un gara che prevede ben 250 giri di pista e condizioni ambientali completamente differenti. Considerando gli orari, e facendo il calcolo con il fuso orario esistente con l’Italia va ricordato che il via alla Gp di Phoenix per la Indycar Series 2018 verrà dato alle ore 3.30 del mattino, per una gara che dovrebbe durare in tutto circa un paio d’ore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo che quest’anno la piattaforma satellitare di Sky ha acquistato per l’Italia i diritti esclusivi per il campionato americano della Indycar 2018. Per tutti gli abbonati quindi il prestigioso Gp di Phoenix 2018 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento. Appuntamento quindi alle ore 3.30 del mattino con la diretta tv della corsa al canale Sky Sport 2 HD, con diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go. Consigliano inoltre a tutti gli appassionati di non perdersi gli aggiornamenti su quanto sta accadendo nell’ovale dell’Arizona pubblicati sul sito ufficiale della competizione www.indycar.com: da qui si potrà anche assistere al live timing della gara attesa all'ISM Raceway.

